Entre la volaille et les poivrons, la bonne humeur de l'équipe

À Val Duchesse, plus de crise de nerfs ni de coups de canif. On est assez loin de l’ambiance pourrie du début de l’aventure suédoise.

C’est un joli château qui en a vu bien d’autres. Val Duchesse, rien que le nom est enchanteur, n’est-il pas. On ne va pas revenir sur la tragicomédie orange bleue de l’été 2007 qui s’est déroulée derrière les murs épais de cette bâtisse imposante plantée au cœur de la commune d’Auderghem. On ne reviendra pas non plus sur le barbecue complètement raté qu’avait voulu organiser Charles Michel au début de son mandat après un exercice budgétaire très tendu.

"Il voulait détendre l’atmosphère et passait de convive en convive comme un GO du Club Med mais en vérité tous les ministres se tiraient la gueule", se souvient un participant. Un autre: "il y avait eu des fuites dans la presse, l’ambiance était pourrie et le dernier truc dont nous avions envie, c’était de manger un barbecue les uns avec les autres".

Cette fois, c’est différent. Bien différent – attestent les protagonistes de l’équipe gouvernementale.

Trois ans et demi qu’ils tournent ensemble; ça soude une équipe. "On connaît les caractères des uns et des autres, on essaye d’éviter d’appuyer là où ça peut faire trop mal et sincèrement, ça se passe nettement mieux que dans le passé."

Tenez, dimanche soir. A Val Duchesse, il doit être dans les 21h30/22h. Charles Michel a déposé sa proposition de compromis sur la table; mais c’est la soupe à la grimace, plusieurs éminences font remarquer que tel ou tel point ne les satisfait pas, qu’elles ne peuvent pas accepter, en l’état, la proposition de compromis. Le Premier ministre retire donc sa proposition de la table. "Cela ne passera pas, on doit encore approfondir certains points", dit-il à un de ses proches collaborateurs.

"On a vu que c’était trop tôt pour un accord, on a arrêté et on a décidé de manger tous ensemble." Un ministre

Et il se retourne: "Bon, on arrête de négocier pour aujourd’hui, mais que fait-on? Le repas a déjà été préparé. Vous restez?" Et ils sont restés, tous, pour manger ensemble et boire un verre. Cela aurait été idiot de gaspiller de la volaille, des poivrons et une bonne salade de fruits en dessert. Notez: certain(e)s n’ont pas aimé les poivrons… "L’ambiance était relax, on a blagué au sujet de l’actualité mais on n’a plus du tout évoqué le budget", témoigne un ministre.

Faire un budget, boucler une négociation, c’est affaire de tempo, de temps morts et d’accélérations. Les vastes pelouses et le parc de Val Duchesse aident bien davantage à la sérénité des débats, cette fois-ci, que le Lambermont ou le "16", là où on a le nez en permanence sur la presse. Pendant les nombreuses bilatérales du Premier ministre avec les représentants des différents partis de sa coalition, les autres ont tout le loisir de se dégourdir les jambes dans le parc.

"Il faut se rappeler qu’un budget, ça représente quand même des heures et des heures de réunion, donc avoir la possibilité de sortir se changer les idées, loin de la pression, c’est très précieux", atteste un membre du gouvernement. Kris Peeters a joliment illustré lors d’une conférence mardi matin: "ces derniers jours au gouvernement étaient torrides". Négocier avec 34 degrés à Bruxelles, on vous l’accorde, ça calme même les bêtes politiques les plus féroces.

"L’un des déclencheurs, ça a très certainement été la visite qu’a faite Charles Michel à Liège il y a trois mois."

Bref, le lundi matin, le Premier ministre reprend les réunions bilatérales, il convoque une dernière plénière dans la foulée et sur le coup des 1h du matin où il dépose ses dernières cartouches sur la table, l’accord était dans le sac.

Un budget mais aussi et surtout un accord sur le "jobsdeal" devant entre autres permettre de combler les emplois vacants dans certains secteurs en pénurie. Ce "jobsdeal", qui est un peu sorti comme un diable de sa boîte, a en fait été pensé depuis plusieurs mois par le Premier ministre, les vice-Premiers et leurs équipes. "L’un des déclencheurs", explique un collaborateur du Premier ministre, "ça a très certainement été la visite qu’a faite Charles Michel à Liège il y a trois mois".

Le Premier ministre se retrouve dans une entreprise qui vend des solutions informatiques, le patron lui explique très simplement que son carnet de commandes déborde, qu’il cherche désespérément à engager des travailleurs mais n’en trouve pas. "Cela a été un vrai déclic chez Michel, on a décidé de focaliser sur les métiers en pénurie et de vraiment emboîter le pas aux entités fédérées".

De Croo a dû ferrailler parce qu’il s’est retrouvé face au lobbying monstre de la patronne de Proximus, Dominique Leroy, qui a elle-même décroché son téléphone pour faire le tour de plusieurs chapelles ministérielles.

Michel bosse beaucoup avec Peeters pour déminer le terrain ainsi qu’avec Bernard Gillot, le patron de la FEB. A deux reprises, y compris la semaine dernière, il voit le Groupe des dix, y compris les trois syndicats, donc, pour avancer en concertation avec eux dans ces domaines. "Je ne m’attends certainement pas à me faire applaudir par les syndicats avec ces mesures mais ils ne pourront jamais dire qu’on n’est pas dans le dialogue", dira encore le Premier ministre après une des ces réunions du Groupe des dix.

À côté de ces discussions-là, il a fallu gérer le pow-wow autour de l’entrée sur le marché d’un nouvel opérateur télécom. C’est la marotte du libéral flamand Alexander De Croo, qui y attachait énormément d’importance, témoignent plusieurs membres du gouvernement.

Il a dû ferrailler parce qu’il s’est retrouvé face au lobbying monstre de la patronne de Proximus, Dominique Leroy, qui a elle-même décroché son téléphone pour faire le tour de plusieurs chapelles ministérielles et leur faire part de son mécontentement face à l’entrée d’un nouveau joueur sur le marché. De Croo, son ministre de tutelle, n’a d’ailleurs que très modérément apprécié cette ingérence de la part d’une entreprise dont l’actionnaire majoritaire n’est autre que l’État fédéral.

Allez, il est temps pour tout le monde de prendre de bonnes vacances…