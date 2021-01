Environ 35.000 personnes vaccinées en Belgique

Petit à petit, la mécanique se met en place, et les pièces s'ajustent. Voilà plus d'une semaine que l'on pleure afin de disposer des données officielles de vaccination en Belgique? Eh bien, celles-ci seront disponibles à partir de lundi sur le tableau de bord où Sciensano décline déjà une partie de ses données sur l'épidémie. En attendant, le commissariat corona indique que, du 28 décembre au 12 janvier inclus, 34.979 doses ont été administrées (3.588 à Bruxelles, 15.093 en Flandre et 16.298 en Wallonie), tandis que 161.850 ont déjà été livrées aux "hubs" hospitaliers.

Ce qui laisse encore du chemin à parcourir. Parce que cela signifie que la Belgique a partiellement vacciné, pour l'heure, environ 12% des résidents et du personnel des maisons de repos – ce qui ne pèse jamais que 0,38% de la population de plus de 18 ans .

En Wallonie, on attend du neuf pour ce jeudi. Et à Bruxelles, il est déjà acquis que 5 centres ouvriront d'ici la mi-février, pour le personnel soignant de première ligne – d'autres viendront ensuite s'ajouter pour le grand public. Le plus important au Heysel, avec une capacité de 40.000 vaccinations par mois, et quatre autres adossés aux centres de tests de Bruxelles (Pacheco), Forest, Molenbeek et Schaerbeek (20.000 vaccinations par mois).