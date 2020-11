Environ 50% des consultations à l'hôpital restent ouvertes

En mars, les hôpitaux avaient dû fermer toutes les portes des consultations. Aujourd'hui, la continuité des soins reste assurée, même si 70% des opérations sont reportées.

L’histoire se répète, mais pas à l’identique. Depuis lundi, les hôpitaux ont basculé en phase 2B du plan d’urgence mis sur pied pour la gestion de la pandémie de Covid-19. Un plan qui n’est pas sans conséquence pour la gestion des soins.

Ce plan prévoit en effet de réserver une part plus importante des lits pour les patients Covid: 60% des capacités de soins intensifs, et six fois l’équivalent du nombre de lits USI (Unité de soins intensifs) en chambre normale. Au total, lundi, 7.231 personnes malades du Covid étaient hospitalisées, dont 1.302 aux soins intensifs.

Pour soigner ces patients, il ne faut pas seulement des lits, il faut des bras: infirmières, médecins... Les hôpitaux du pays ont donc ralenti leurs activités, les consultations ne tournent plus à plein, une partie des rendez-vous sont annulés. Sur le terrain, les différents hôpitaux contactés font état d’une réduction de 50% des consultations, et de 70% voire 85% de l’activité en salle d’opération.

Seuls les opérations et soins dits "urgents" sont privilégiés. Une partie des médecins sont mis sur le front de la gestion de crise, quelle que soit leur spécialité. Les spécialistes les plus proches de la problématique Covid (pneumologues, urgentistes, cardiologues…) sont envoyés dans les unités Covid. Les spécialistes plus "éloignés", comme les dermatologues, pédiatres, ORL, ou les jeunes internes vont remplacer les urgentistes.

Peut-on encore aller à l’hôpital?

Pour la population, qu’est-ce que cela signifie? Peut-on encore se faire soigner? Mardi après-midi, en commission affaires sociale à la Chambre, le ministre de la Santé Franck Vandenbroucke a lancé un message clair: "les gens doivent savoir qu’ils peuvent encore se rendre en consultation".

"Si vous avez un problème de santé, il faut appeler", confirme Philippe Leroy, le directeur de l’hôpital Saint-Pierre, à Bruxelles. Les consultations ne sont pas mises totalement à l’arrêt, comme cela a été le cas en mars. "À l’époque, nous avions reçu l’injonction de tout fermer. Ce n’est plus le cas aujourd’hui." Idem au Chirec, où le directeur administratif et financier, Benoît Debande, insiste: "l’hôpital est un lieu sûr, il ne faut pas craindre de venir, c’est bien plus sûr que les cafés ou autres soirées!", dit-il, faisant par là référence à la peur panique qui a assailli les patients en mars, les incitant à reporter leurs soins.

Les leçons ont donc été tirées. Les consultations restent ouvertes, mais un tri est opéré par les médecins. Si vous aviez rendez-vous en ophtalmologie pour une visite de contrôle de votre myopie, il y a beaucoup de chance pour que votre rendez-vous soit reporté. Tout ce qui est considéré comme non-urgent, y compris en chirurgie, est post-posé. Le suivi des traitements lourds (dialyses...) ou des opérations récentes est fait. D'autres cas moins lourds (une hypertension ou un diabète stabilisé, par exemple) sont suivis à distance.

C'est quoi, le non-urgent?

Une liste, publiée sur le site du Groupement des médecins spécialistes (GBS), classifie, spécialité par spécialité, les degrés d’urgence pour les opérations. C’est sur cette base que les hôpitaux font les choix qui s’imposent. Une question d’ailleurs qualifiée par Vandenbroucke de très délicate. "C’est une mise en balance difficile, tout doit toujours se faire en concertation avec le médecin concerné", dit le ministre.