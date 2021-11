Eric Snoeck, directeur général de la PJF: "Il faut trouver un moyen pour que l'argent saisi revienne aux bons services de l'État"

Le directeur général de la police judiciaire fédérale alerte sur les cruelles limites de la lutte contre la délinquance financière. Et propose de la financer avec les saisies réalisées.

En poste depuis deux ans, le directeur de la police judiciaire fédérale Eric Snoeck doit jongler entre la volonté politique récente de faire de la lutte contre la fraude financière une priorité et la réalité du terrain.

En septembre, le procureur général de Bruxelles Johan Delmulle a annoncé la limitation du traitement du nombre de dossiers judiciaires financiers, face au manque d'enquêteurs. Comment allez-vous procéder?

Le fait de se concerter entre magistrats et responsables de police judiciaire pour prioriser les affaires et attribuer les bons moyens aux bons dossiers, cela existe depuis 20 ans. Mais aujourd'hui, les magistrats sont de plus en plus contraints de prendre des décisions très fortes. La situation au sein de la police judiciaire nous impose ce genre de décision avec ce type de conséquence, et c’est particulièrement vrai pour les sections ecofin de la police judiciaire fédérale, notamment à Bruxelles, soumises à forte pression et que nous sommes trop souvent contraints de solliciter pour appuyer les autres sections chargées, par exemple, d’enquêtes avec atteinte immédiate à l’intégrité physique.

M. Delmulle signale un problème plus large: l’adéquation des capacités de la police judiciaire avec les dossiers qui arrivent. Plus de 200 dossiers Sky-ECC sont venus perturber un équilibre déjà bien précaire. On parle de 600 enquêteurs mobilisés pour ces dossiers qui traitent principalement de trafic et d’importation de cocaïne où la Belgique est malheureusement devenue le hub principal d’Europe. Ces dossiers ne peuvent attendre, car des vies sont en danger. Les domaines plus traditionnels comme l’ecofin en souffrent.

"On craint beaucoup, dans les trois années qui viennent, de connaître une nouvelle baisse des effectifs, ce qui, à l’aune des défis qui sont les nôtres, est une catastrophe."

Cette position a-t-elle eu un écho politique?

Le déséquilibre entre offre et demande est connu, les ministres sont au courant, ils nous ont octroyé un certain nombre de moyens alors que nous venons d’une situation très difficile. Entre 2014 et 2019 on a vu nos effectifs à la fois baisser et être touchés par le fait terroriste. Depuis un an et demi, il y avait une éclaircie, on a pu ouvrir 600 emplois dans la police judiciaire, dont certains en matière ecofin. C’est une bonne nouvelle, mais la moins bonne est double: sur ces 600 emplois, on n’a pu embaucher que la moitié, signe de notre manque d’attractivité. De plus, cet effort risque d’être stoppé net avec les décisions du conclave budgétaire. Le budget de la police fédérale risque d’être fameusement mis à mal. On craint beaucoup, dans les trois années qui viennent, de connaître une nouvelle baisse des effectifs, ce qui, à l’aune des défis qui sont les nôtres, est une catastrophe pour l’approche suffisamment performante de phénomènes comme la criminalité ecofin, mais aussi la criminalité organisée, la traite des êtres humains, la corruption, la cybercriminalité ou encore le terrorisme, pour ne citer que ceux-là et pour lesquels la PJF joue un rôle crucial en Belgique.

344,47 millions d'euros C'est la somme totale que la police judiciaire fédérale a contribué à faire saisir en 2020, soit l'équivalent de son budget annuel.

Quid de cet argument massue: "si l'on met le paquet sur les dossiers financiers, l'État pourrait récupérer énormément d'argent"? Ne fonctionne-t-il pas?

La lutte contre la criminalité économique et financière fait partie du programme de gouvernement, mais il faut la mettre en place. Il s'agit d'une chaîne pénale qui, je pense, est perfectible, au niveau du processus, du nombre et de la qualité des effectifs. Il faut maximiser les saisies, l’efficacité de la chaîne pénale et trouver un moyen pour qu’une partie de cet argent-là revienne aux bons services de l’État. C’est une piste à explorer, même si elle n'est pas facile. Nous avons contribué à saisir 344,47 millions d’euros en 2020, l'équivalent du budget total de la police judiciaire fédérale. Si l'on arrive à transformer cela en argent sonnant et trébuchant pour les caisses de l’État, notre problème sera résolu. J’ai conscience du fait que c’est évoqué de manière un peu simpliste, mais cette question mérite d’être analysée et vidée.

Par-dessus tout, il y a la difficulté de trouver des enquêteurs spécialisés compétents...

On incarne un métier qui parle à beaucoup: l’utilité sociétale, le côté passionnant du travail d’enquêteur judiciaire. Mais nous sommes un employeur qui, pour des profils très pointus, offre un package inférieur au privé, sans parler du fait que notre infrastructure, c’est notoire, n’est pas toujours à la hauteur. Il faut travailler sur ces facteurs pour que l’on puisse devenir plus attractifs. Nous ambitionnons de recruter 38 nouveaux enquêteurs ecofin ces prochains mois. On cherche des comptables, ingénieurs commerciaux, des banquiers, mais encore et toujours des enquêteurs qui maîtrisent la procédure pénale et qui sont capables de ‘monter’ un dossier de qualité, en coopération avec le magistrat, ce qui est de plus en plus complexe.

"Le recrutement d'un enquêteur ecofin doit être mis en balance avec ceux qui traitent de terrorisme, de traite des êtres humains, de pédopornographie enfantine..."

Le ministre de la Justice avait parlé d’ouverture de postes d’enquêteurs fiscaux...