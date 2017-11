Et alors cette ambassade américaine à Bruxelles?

Ce que vous ne devriez pas savoir...

Un ambassadeur américain à Bruxelles avant une nouvelle ambassade à Boitsfort…

On sait que le dossier du futur déménagement de l’ambassade américaine dans l’ancien siège d’Axa – bâtiment classé, n’est-il pas – agite des édiles boitsfortois, auderghemois, on en passe et des meilleurs. Or ledit dossier politico-urbanistique a pris récemment des accents diplomatiques et a rebondi récemment jusqu’à… Washington. Dans le cadre de sa récente visite aux Etats-Unis, le ministre des Affaires étrangères Didier Reynders a évoqué le sujet avec son homologue, le Texan Rex Tillerson, nous rapporte-t-on. La scène a lieu au département d’Etat où Didier Reynders est reçu entre les quelques colonnes doriques qui décorent le département.

Tillerson s’enquiert de l’état d’avancement du dossier de déménagement de l’ambassade américaine. Réponse du berger belge à la bergère américaine: "Ce dossier avance, ou plutôt, il pourrait avancer… Mais pour qu’il y ait une nouvelle ambassade à Bruxelles, encore faudrait-il que vous désigniez enfin un ambassadeur…" Boum. Plus d’un an, en effet, que Donald Trump a été élu président des Etats-Unis et il n’a toujours pas pris la peine de nommer un ambassadeur à Bruxelles – ce qui en dit long sur la considération qu’il porte à la Belgique… C’est en effet un chargé de mission qui assure les missions de l’ambassadeur américain à Bruxelles… Tillerson, grand ami du Président américain, transmettra le message à Trump: pas de bras, pas de chocolat. Pas d’ambassadeur, pas de nouvelle ambassade à Bruxelles… En attendant, le franc-parler du ministre belge sur le sujet a surpris jusqu’aux diplomates belges qui accompagnaient Reynders sur place. Celui-ci s’en est même amusé récemment auprès d’un conseiller: "Les diplomates, ils vous donnent toujours une liste de points sensibles et importants à soumettre à mes interlocuteurs et puis dès que je le fais, ils poussent des cris en disant ‘oulah, oulah, il l’a dit, il l’a dit, il est allé trop loin’." Y a pas à dire, on s’amuse dans la diplomatie belge…

Belfius, une IPO et un effet boomerang

Quand Rothschild et Goldman Sachs se prennent un boomerang en pleine figure… C’est le propre du boomerang que de vous revenir en pleine figure lorsque vous l’avez lancé. C’est au millimètre près ce que sont en train de vivre une série de prestigieuses banques d’affaires dans le cadre de l’entrée en Bourse (IPO) de Belfius qui – pour rappel – aura lieu à la fin du printemps prochain. Quatre banques d’affaires ont été sélectionnées pour accompagner Belfius dans ce processus délicat: JPMorgan, Citigroup, UBS et Bank of America Merrill Lynch. Chacune d’entre elles devra plancher sur une partie du dossier. Jusque-là, rien d’extraordinaire, vous en conviendrez. Mais il nous revient que le CEO de Belfius Marc Raisière a expliqué aux quatre lauréats comment il envisageait les choses lors d’une réunion devant une trentaine de banquiers d’affaires il y a quelques jours. Tous en costume trois-pièces gris anthracite, cravate Hermès, bref, l’uniforme standard des banquiers d’affaires. Il y avait tout de même deux femmes dans la salle – notez-le bien – parmi cet aéropage dopé à la testostérone. Raisière les a même encouragées, nous rapporte-t-on.

Mais c’est du côté des banques d’affaires qui n’ont pas été sélectionnées par Belfius qu’on tire la tête. Et qu’on prend le boomerang dans la figure. La Société Générale a foiré son dossier de candidature et a été écartée, mais deux autres candidats malheureux n’ont eu que ce qu’ils méritaient, juge-t-on ça et là. Pour les nommer: la banque Rothschild et Goldman Sachs. Les Français de Rothschild, se rappelle-t-on au gouvernement, avaient été d’une arrogance assez caractéristique en 2013 quand ils avaient conseillé à l’Etat belge de ne pas faire confiance au management de Belfius – le jugeant insuffisamment compétent pour gérer l’héritage de la banque – et demandant qu’on le liquide. Pas de chance, le management est plus que jamais en place aujourd’hui. Quant à Goldman Sachs, c’est notamment cette banque qui a fait plonger Dexia dans le rouge à l’époque via des prêts réassurés auprès d’une filiale américaine de Dexia. L’affaire est close et les tribunaux n’ont pas dû intervenir, mais inutile d’écrire que chez Belfius, Goldman Sachs n’est pas encore revenu en odeur de sainteté. Bref, un boomerang, même si cela prend du temps, cela vous revient toujours en pleine figure…

Boxer sans liquider…

Au cours de sa carrière sportive, l’échevin ixellois et député bruxellois Béa Diallo n’a pas fait que boxer. Celui qui a notamment décroché le titre de champion du monde WBF des super-poids moyen avait aussi créé une société qui assurait l’organisation et la promotion de ses combats. Il l’avait baptisée Bea Diallo Promotions. A la suite de l’arrêt de la carrière sportive du champion, en 2007, la SPRL a perdu sa raison d’être. Elle vient d’être déclarée en faillite le 30 octobre dernier par le tribunal de commerce de Bruxelles. Elle n’avait plus publié ses comptes depuis 2009.

"Elle n’a plus été active depuis que j’ai arrêté de boxer", souligne l’homme politique bruxellois (PS). Reste à voir pourquoi il ne l’a pas, simplement, mise en liquidation, plutôt que de la laisser vivoter durant des années jusqu’à la faillite? Dans un monde idéal, en effet, il aurait entamé une procédure de liquidation – il aurait peut-être été nommé lui-même liquidateur. "Nous étions plusieurs actionnaires dans Bea Diallo Promotions, explique-t-il avant de convenir que le suivi administratif n’a pas été bien assuré." Elle a terminé son parcours sans laisser de dette, ajoute-t-il, tout comme Bea Diallo Services SPRL d’ailleurs, une autre entreprise de services (rien à voir avec la boxe) dont il a été l’un des actionnaires et qui a fait faillite il y a deux ans.

OK, l’ancien boxeur lancé dans l’arène politique ne traîne donc pas dans son sillage un boulet qui renverrait à des créanciers frustrés; il ne s’agit que de négligence. On ne va dès lors pas l’accabler, alors qu’il prépare… de nouveaux combats (les élections communales à venir).

Un cauchemar à dépouiller

La consultation sur le pacte énergétique est un succès, mais aussi un cauchemar à dépouiller. La consultation sur le projet de pacte énergétique, qui s’est terminée le 5 novembre, a été un succès: 45.176 personnes ont exprimé leur avis. Les différentes administrations de l’énergie sont aujourd’hui chargées d’analyser ces réponses. Un cauchemar, quand on sait que le questionnaire contenait trois questions ouvertes, et que les politiques leur ont accordé 10 jours pour ce faire…

Il nous revient qu’il a été officieusement décidé de ne dépouiller dans le délai imparti que 40% des réponses, choisies de manière aléatoire. Tant pis pour les autres: elles seront analysées ensuite, mais trop tard pour être prises en compte, puisque les quatre ministres de l’Energie veulent affiner leur projet sur base de ces réponses, et aboutir à un document final d’ici la fin de l’année.

Du grand art à Bozar…

Entrée royale pour Carles Puigdemont. Bozar, institution culturelle fédérale, n’a pas seulement fait que donner l’asile, mardi, à Carles Puigdemont, traqué par la presse, et aux 200 maires catalans venus soutenir leur leader en exil. Il y avait là aussi des eurodéputés N-VA et si les caméras avaient pu être placées de face, on aurait pu voir également un invité siglé Vlaams Belang. Au 3e rang, siégeait en effet Gerolf Annemans. L’eurodéputé et ex-président du parti d’extrême droite flamand n’a eu qu’à présenter sa carte d’identité au desk d’accueil pour recevoir son badge d’accès et attendre benoîtement l’arrivée de Puigdemont, entré, lui, par… le salon Royal, d’habitude réservé aux chefs d’État. On avait même sorti l’aubette escamotable qui ne sert qu’aux visites royales. Et dire que Paul Dujardin, le patron de Bozar, n’était pas là pour voir ça!