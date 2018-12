Et maintenant, que va-t-il se passer?

En contournant la N-VA, Charles Michel met son exécutif en danger. On fait le point sur les scénarios envisageables, des affaires courantes à la convocation d’élections, en passant par une nouvelle majorité.

À présent que Charles Michel a décidé de court-circuiter son propre gouvernement pour résoudre la crise initiée par la N-VA sur le pacte migrations de l’ONU, l’avenir de la coalition suédoise – qui finira peut-être par mériter son appellation initiale de kamikaze – est entre les mains des nationalistes flamands. Qui ont, jusqu’ici, été clairs. Pour eux, pas question de se rendre à Marrakech, et pas question qu’une majorité alternative se dessine sans eux. Or les chances sont grandes pour que, ce mercredi, la Chambre délivre au Premier ministre son ticket pour le Maroc, malgré leur opposition.

Comment va réagir la N-VA? Mystère. Ce mardi soir, le parti indiquait qu’il laissait décanter le tout. Ce qui n’empêche pas d’évoquer les scénarios possibles. Ils sont multiples, mais passent tous par la case suivante: convoque-t-on, oui ou non, des élections anticipées, précipitant le scrutin fédéral qui était prévu pour le 26 mai 2019, en même temps que les élections régionales et européennes?

1. La Chambre reste en place, pas d’élections anticipées

Il y a, bien sûr, l’hypothèse où la N-VA ravale sa fierté et finit par accepter, sous conditions, ce fameux pacte. On l’évoque parce qu’à ce stade-ci, rien n’est exclu, mais voir la N-VA perdre la face de la sorte est hautement improbable. Ou celle où la N-VA décide de rester à bord de l’exécutif malgré ce contournement législatif. En politique belge, rien ne semble impossible.

Tablons donc à présent sur le fait que les nationalistes vont jusqu’au bout de leurs idées et ne soutiennent plus le gouvernement fédéral. Voilà Michel sans majorité à la Chambre. Trois possibilités dans ce cas.

Soit, par une sorte de tour de passe-passe, une nouvelle majorité se dessine à la Chambre, qui se fend d’une motion de méfiance constructive, proposant un nouveau Premier ministre. Que le Roi charge alors de constituer un nouvel exécutif. Reste à savoir quel parti d’opposition voudrait se lancer dans pareille aventure. "Après une opposition aussi dure, je ne vois pas très bien qui serait partant", souligne Jean Faniel, directeur général du Centre de recherche et d’information socio-politiques (Crisp). Néanmoins, cela s’est déjà vu au Fédéral, pointe Mathias El Berhoumi, professeur de droit constitutionnel à Saint-Louis. "Il s’agissait de gouvernements de transition, fonctionnant avec une feuille de route très réduite."

"Après une opposition aussi dure, je ne vois pas très bien qui serait partant pour une nouvelle majorité." Jean Faniel Directeur général du Crisp

Autre possibilité: Michel fait comme si de rien n’était et continue à tracer sa route, mais sans la N-VA. Au volant d’un gouvernement minoritaire, donc, qui devrait trouver des majorités "à la carte" au Parlement afin de faire avancer ses dossiers. Une situation relativement inhabituelle en Belgique, mais déjà testée et approuvée par d’autres pays. Quelques difficultés, toutefois. Tout d’abord, il faudrait s’assurer de respecter la parité linguistique, obligatoire, au sein du conseil des ministres. Ce qui signifie diminuer le nombre de ministres francophones afin "d’éponger" le départ des trois ministres N-VA. Ou en nommer de nouveaux néerlandophones, issus donc du CD&V et de l’Open Vld. "La logique constitutionnelle voudrait qu’un vote de confiance intervienne ensuite à la Chambre, indique Mathias El Berhoumi, même si cela n’a pas toujours été respecté." Ce qui signifie décrocher, au moins pour ce vote-là, une majorité parlementaire, ou au moins éviter, par la grâce de l’abstention, qu’une majorité de "non" ne se dégage.

Dernière issue: les affaires courantes. Michel démissionne et le Roi accepte – quitte à ce que le souverain tente, ou non, de confier une mission de formateur, démineur ou explorateur à quelqu’un d’autre. En attendant, Michel reste en place, en affaires courantes, c’est-à-dire qu’il ne gère que l’urgence ou l’atterrissage des dossiers bouclés avant la crise.

Les affaires courantes, la Belgique connaît cela, non, surtout depuis la crise des 541 jours entamée en 2010? "Avec toutefois une difficulté démocratique en plus, estime Jean Faniel. C’est qu’en 2010, l’électeur venait d’avoir la parole; c’est la constitution d’un gouvernement qui a pris tant de temps." Ici, la configuration n’est pas la même, avec un gouvernement presque en bout de course qui se déchire. "Quelque part, cette crise arrive ou trop tôt, ou trop tard." Trop tôt pour les affaires courantes, trop tard pour installer un nouveau gouvernement – comme cela a pu être le cas en Wallonie.

2. Aux urnes, citoyens: on vote avant le 26 mai 2019

Voilà l’autre chemin que pourrait emprunter la Belgique fédérale. Comment dissoudre les assemblées parlementaires, ce qui a pour effet de devoir convoquer l’électeur dans les quarante jours qui suivent? La tradition, en Belgique, en tout cas depuis 1978, est de voter la liste des articles de la Constitution qui seront ouverts à révision. Reste à savoir qui aurait envie d’offrir ce cadeau – une liste fournie – à la N-VA. Bras de fer politique en vue.

Trois autres voies existent, qui nécessitent, elles aussi, que se dégage une majorité parlementaire. Un: le gouvernement démissionne et la Chambre acte sa propre dissolution. Deux: le gouvernement ne parvient pas à obtenir un vote de confiance. Trois: le gouvernement se ramasse une motion de méfiance qui, elle, passe la rampe. Dans ce cas-là, si personne n’est proposé par la Chambre dans les trois jours, rendant cette méfiance constructive, un scrutin devient inéluctable.