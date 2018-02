"Et si la SFPI entrait en Bourse", se demandent les libéraux flamands

Une introduction en Bourse de la Société Fédérale de Participations et d'Investissement, la SFPI, pourrait rapporter à l'Etat des milliards d'euros, estime l'Open Vld. Un scénario qui ressemble très fort à celui qui a vu la GIMV, la société régionale flamande d'investissement, entrer à la Bourse de Bruxelles à la fin des années '90.

Gagner quelques milliards d'euros avec l'entrée en Bourse de la SFPI, telle est en substance l'idée - pas neuve - lancée par l'Open Vld. Ce lundi dans les colonnes du journal 'De Standaard' , le député libéral flamand Luk Van Biesen s'interroge sur cette possibilité, "nous pouvons nous poser la question: est-ce une tâche de l'Etat, à côté du maintien d'un certain nombre de participations stratégiques, de gérer un véritable holding d'investissements?".

Le parlementaire Open Vld propose ainsi, avec Dirk Van Mechelen, d'introduire en bourse au moins une part importante de la SFPI . Ainsi, l'Etat resterait aux commandes en gardant une participation majoritaire et disposerait immédiatement de l'argent pour renflouer ses caisses.

L'exemple de la GIMV

Le scénario proposé par l'Open Vld serait similaire à ce qui avait été réalisé dans les années 90 et 2000 en Flandre avec la GIMV, le holding régional flamand. "Nous avions alors rendu accessible au public le plus gros des parts, en Bourse", indique Dirk Van Mechelen. "La Flandre est tout de même restée, via la VPM (société flamande de participation), actionnaire de référence avec 27% des parts".