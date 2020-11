Et si on ouvrait sur rendez-vous dans les commerces "pour sauver décembre"?

Les exploitants des commerces non essentiels espèrent pouvoir accueillir des clients sur rendez-vous pour sauver leur fin d'année. Verdict attendu ce vendredi soir.

Les exploitants des commerces non essentiels retiennent leur souffle . Pourront-ils bientôt rouvrir sur rendez-vous? La balle est dans le camp du comité de concertation . Vendredi, celui-ci examinera si un tel assouplissement est envisageable. En cas de décision favorable, il fixera probablement certaines balises .

A l'approche du "Codeco", l'Union des Classes Moyennes (UCM) se veut résolument confiante. "Une réouverture sur rendez-vous nous paraît constituer un risque mineur en matière de santé ", souligne son porte-parole, Thierry Evens. D'après une récente enquête de l'organisation, 8% des commerçants pensent que cette option leur permettrait de sauver les meubles en décembre . La majorité (52%) y voit une amélioration, mais pas la panacée, tandis que 40% sont plus sceptiques.

Click&Collect insuffisant

A la tête de la boutique liégeoise "L'Atelier de l'ange d'or" , Anne-Marie Delvenne , fait clairement partie des enthousiastes. "Dans un commerce de prêt-à-porter comme le mien, le click and collect ne fonctionne pas ! Il nous permet à peine de réaliser 5% de nos ventes par rapport à une période normale", souligne-t-elle. "La vente sur rendez-vous par contre, c'est efficace. Je propose des produits de créateurs belges en pièce unique ou série limitée , ce sont clairement des vêtements que mes clientes veulent absolument essayer avant d'acheter", poursuit la commerçante.

Lara Malherbe, artisan bijoutier en Cité ardente , tient un discours du même acabit: "on n'achète pas une bague ou un collier sans s'assurer que cela convient". Bien qu'elle ait créé un click and collect pendant la crise, la Liégeoise n'en est pas pleinement satisfaite. " Vu l'important travail que cela nécessite en amont, ce n'est pas très rentable. Lors du passage des clients en magasin, c'est nettement mieux, d'où l'intérêt des rendez-vous."

Commerces pas tous adaptés

Malgré ces limites, autoriser les ouvertures sur rendez-vous n'en reste pas moins indispensable, martèle l'UCM. "C'est un pis-aller et le minimum nécessaire avant une réouverture complète. Si on attend le 15 décembre pour rouvrir les magasins, comme en France, on s'exposera potentiellement à un rush à l'approche des fêtes. Relâcher un peu la pression dès maintenant ferait donc sens."