Eurogare, c'est fini

La filiale créée dans les années 90 et qui a notamment piloté les projets des gares de Liège et Mons est absorbée par la SNCB.

"Les conseils d'administration de la SNCB et d’Eurogare ont respectivement approuvé fin septembre dernier un projet de fusion commun, confirme la SNCB. La fusion implique que les activités d’Eurogare sont reprises par la SNCB. Le personnel étant notamment transféré et le tout se fait bien entendu dans l’esprit de maintenir la continuité des projets." Il ne reste plus qu'une poignée de travailleurs actifs au sein de la filiale basée à Liège et qui ne pilote plus dans les faits que deux grands projets: ceux des gares de Namur et de Mons. À partir du 1ᵉʳ janvier, la gestion de ces chantiers sera donc rapatriée au sein de la direction "Stations" de la SNCB.