Euthanasie: le Conseil d'État valide le principe de la déclaration anticipée illimitée

La commission de la Santé avait approuvé à la fin novembre la suppression de la durée de validité de la déclaration anticipée d'euthanasie . Celle-ci ne vaut actuellement que si elle a été établie ou confirmée moins de cinq ans avant le début de l'impossibilité dans laquelle se trouve un patient de manifester sa volonté . Or, pour les partisans de la proposition, "il est inutile d'imposer une telle contrainte administrative" dès lors que toute personne peut retirer ou modifier cette déclaration lorsqu'elle le souhaite.

Le texte déposé par les écologistes avait été envoyé au Conseil d'État à la demande du cdH, du CD&V, de la N-VA et du Vlaams Belang . Verdict? Le Conseil d'État ne voit pas d'objection à l'extension pour une durée illimitée de la déclaration anticipée d'euthanasie, telle que la prévoit une proposition de loi approuvée en commission à la Chambre. Il invite toutefois le parlement à soutenir un amendement des groupes qui ont exprimé leurs réserves à l'égard du texte .

Fixer une durée de validité, c'est possible

L'avis du Conseil d'État voit un "avantage" dans un des amendements proposés par le cdH, le CD&V et la N-VA, à savoir qu'une personne aurait toujours le droit de fixer une durée de validité à sa déclaration. "L'amendement contribue dès lors à assurer une meilleure mise en balance entre le droit à l'autodétermination de la personne qui a consigné par écrit la déclaration anticipée et l'obligation de l'autorité de protéger le droit à la vie", dit le Conseil d'État qui met également en garde contre le risque d'une différence de traitement non justifiée.