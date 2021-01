Eva De Bleeker: "Toute dépense nouvelle devra créer de la croissance"...

À la veille du premier contrôle budgétaire de l’année, la secrétaire d'État au Budget, Eva De Bleeker (Open Vld), estime que le temps des mesures générales non ciblées de soutien à l’économie est terminé.

C’est le retour de la prudence budgétaire. Dès la rentrée, le gouvernement fédéral se penchera sur ses finances et plus question de délier les cordons de la bourse sans s’assurer que l’argent dépensé participe au redressement de l’économie nationale. Secrétaire d’État au Budget, Eva De Bleeker (Open Vld) annonce plus de discernement dans les soutiens publics à l’économie.

Quelle est la situation budgétaire de la Belgique?

Les finances belges ne sont pas en très bon état. Il est évidemment normal et nécessaire d’augmenter beaucoup les dépenses dans le secteur de la santé. Nous avons dû soutenir les entreprises avec le droit passerelle, le chômage temporaire, des mesures fiscales, etc. Ce filet de sécurité est indispensable sous peine de voir notre économie s’effondrer. Au niveau fédéral, l’ensemble de ces mesures coûtent 16,8 milliards d’euros. 13,8 milliards en 2020 et 3 milliards en 2021. La crise va évoluer et il y a cette nouvelle variante du virus en Europe. Je crains donc que cette crise coûte beaucoup plus. À cela s’ajoutent 6 milliards de soutien au niveau régional.

Avez-vous évalué les pertes de l'État au niveau de ses recettes?

Nous n’avons pas encore de chiffres précis, mais nous savons que l’économie s’est fortement de contractée. Entre 8 et 10% selon les estimations. Donc la situation est grave. Le déficit pour 2020 est estimé à 35 milliards d’euros et pour 2021, on prévoit un déficit de 25 milliards, soit 6,22% du produit intérieur brut (PIB). Mais la situation économique est extrêmement volatile et on ne sait pas comment le PIB va évoluer. Jusqu’ici, on faisait des contrôles budgétaires deux fois par an, je prévois d’en faire plus régulièrement. Cela peut faire sourire, mais le premier contrôle budgétaire va commencer le 4 janvier.

"Dès que la croissance atteindra un niveau suffisant, on ajoutera 2% d'efforts budgétaires supplémentaires."

Quels sont les objectifs budgétaires du gouvernement à l'horizon 2024. Un déficit réduit à 3% du PIB est-il possible?

La Commission européenne nous a permis de sortir du cadre budgétaire habituel pour 2020 et 2021. Dès que ce cadre redeviendra obligatoire, il faudra refaire les efforts nécessaires. Notre planning pluriannuel prévoit un déficit de 3,4% en 2024. Mais si la Commission dit 3%, nous ferons les efforts demandés. Pour 2021, on a déjà une réduction de 2% des dépenses dans la fonction publique. À l'exception des départements "Covid" et ceux de la sécurité, de la justice et de la défense, où l’effort est limité à 0,89%. C'est un premier pas et dès que la croissance atteindra un niveau suffisant, on ajoutera 2% d’efforts supplémentaires. Ce qui est important pour moi c’est qu’à partir de maintenant, toute dépense nouvelle devra créer de la croissance. On a soutenu les entreprises et la population, mais ça ne peut pas continuer. Il faut être strict et investir dans le futur du pays, dans des secteurs d’avenir. Le 6 novembre, le gouvernement a établi une liste de 38 mesures pour soutenir l’économie. Je me suis montrée ferme – c’est 38 mesures et pas une de plus – mais à l’avenir, nous ne procéderons plus de cette façon. On continuera à soutenir les professions de contact, l’événementiel, l’horeca. Les prochaines mesures cibleront ceux qui en ont vraiment besoin. Pour les autres, on ne peut plus continuer.

"Il faut également inciter les entreprises à ne pas utiliser trop vite le chômage temporaire."

Quand cette discussion va-t-elle avoir lieu?

Je l'ai dit, le contrôle budgétaire va commencer en janvier et il n'y aura plus de place pour de nouvelles mesures de soutien. Si on veut cette relance, il faudra une dépense publique raisonnée. Il y a 22 milliards d’euros en plus sur les comptes d'épargne en Belgique. Cet argent ne contribue pas à la croissance, il est donc important de restaurer la confiance afin qu'il soit réinjecté dans l'économie. Il faut aussi la confiance des entreprises. Leurs investissements sont actuellement à un niveau extrêmement bas. Le chômage temporaire et le droit passerelle ont été prolongés jusqu'en mars. En janvier, une discussion va démarrer pour voir quels secteurs seront encore soutenus. Il faut également inciter les entreprises à ne pas utiliser trop vite le chômage temporaire. Je suis présidente d’une entreprise de titres-services et nous n'avons jamais utilisé le chômage temporaire, on a continué à motiver les gens à travailler. On doit avoir cet état d'esprit maintenant si l'on veut que notre pays se redresse.

"On ne peut pas continuer à dépenser en pensant que cela ne coûte rien."

Quid de la dette publique?

La dette est à 116,8% du PIB pour 2020 et pourrait atteindre 120% dans les années à venir si nous ne faisons rien. En tant que libérale, je ne suis pas de ceux qui disent "dépensons, dépensons puisque c’est gratuit". Le plus important est de faire croître le PIB afin qu’il augmente plus vite que le déficit. C’est la tâche de ce gouvernement. Une fois que la relance sera là, je ne crois pas que les taux d'intérêt resteront aussi bas. On ne peut donc pas continuer à dépenser en pensant que cela ne coûte rien.

"À un certain moment les taux vont commencer à augmenter petit à petit. Je ne veux pas attendre ce moment pour commencer à réduire le déficit."

Qu'est ce qui vous fait dire que les taux vont augmenter?

Ce ne sera pas pour l’an prochain ni pour 2022 bien sûr, mais à un certain moment les taux vont commencer à augmenter petit à petit. Je ne veux pas attendre ce moment pour commencer à réduire le déficit.

Le programme du gouvernement prévoit d’importantes dépenses. Sont-elles crédibles sans impôts nouveaux?

L’accord de gouvernement précise qu'il n'y aura pas d’impôt supplémentaire pour ceux qui travaillent, épargnent et entreprennent. On doit réformer le marché de l’emploi, réformer la fiscalité. Le plus important sera de rendre l'État plus efficace. On ne résout pas tout avec des impôts.

Ecolo propose une allocation pour tous les jeunes... qu'en dites-vous?

Je ne crois pas qu'on le fera. Ce qu'on investit maintenant doit avoir un rendement en termes de croissance. Je ne crois pas que cette de mesure donne ce genre de résultat. Ce qu'il faut c'est que notre système économique soit prêt pour la décennie qui vient, avec un État modernisé et un marché du travail plus adapté à notre siècle.

Cela passera par une réforme institutionnelle? Et une Belgique à quatre régions, par exemple?

Je ne suis pas spécialiste de ces questions. Je ne suis ni pour ni contre la Belgique à quatre entités. Pour moi, le critère, c’est l’efficacité. J’ai récemment entendu le témoignage de la patronne d’une entreprise du secteur des déchets, dont les camions étaient soumis à des règles différentes selon qu’ils allaient en Flandre, en Wallonie ou à Bruxelles. Je trouve cela dingue, évidemment. Je viens de la Commission européenne où l’on fait toujours des études d’impact. On devrait faire ce type d’analyse pour réformer l'État. La crise sanitaire a montré que la structure belge nous a empêchés d’être efficaces. En matière budgétaire, il y avait un accord pour que Fédéral et entités fédérées travaillent ensemble, mais ça ne fonctionnait pas. J'ai donc pris contact avec les ministres du Budget. Il faut trouver des solutions ensemble. Je veux vraiment instaurer une collaboration plus efficace.

Vous sentez de la bonne volonté?

J'ai parfois été étonnée de voir un peu de résistance. J'ai entendu des choses du genre "ce sont nos affaires", "ce n'est pas possible". On verra bien. Les régions doivent faire leur part d'effort, car elles contribuent de manière importante au résultat de la Belgique. Il faut les responsabiliser. Ce n'est pas mon rôle, bien sûr, mais je crois qu'on va arriver à mettre tout le monde autour de la table.

"Je voudrais que la comptabilité de l'État soit plus accessible et transparente."

Hors crise du Covid et gestion du budget, quel projet vous tient à coeur pour 2024?

Le site internet du budget est vraiment très compliqué, avec beaucoup de PDF, personne n'y comprend rien. Je voudrais rendre les informations budgétaires plus claires et offrir un outil interactif pour que les gens comprennent mieux les effets de certaines mesures. Je voudrais que la comptabilité de l'État soit plus accessible et transparente pour faciliter le travail académique et que celui-ci puisse contribuer à l'analyse. On doit analyser davantage l'impact des mesures que l'on prend. Avant, pendant et après leur entrée en vigueur.

La gauche a du poids dans ce gouvernement. Vous vous y sentez bien?