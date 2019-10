Exit la prescription des délits sexuels graves sur mineurs?

Pour y remédier, N-VA et sp.a, représentés respectivement par Valerie Van Peel et John Crombez, ont décidé de s’allier. Ils mettent ce mercredi sur la table une proposition de loi qui devrait être votée en commission Justice à la Chambre. Objectif? Rendre imprescriptibles les délits sexuels graves commis sur des mineurs – "c’est l’idée qu’il n’y a pas d’impunité par rapport à ce qui est commis à leur égard", évoque Philippe Goffin (MR), devenu coauteur. Et ce, même si "nous avons bien conscience qu’il ne sera plus possible de trouver des preuves des années après les faits et qu’une action juridique aboutira à un non-lieu faute de preuves", détaille la proposition de loi.