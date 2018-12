FGTB: "Ce gouvernement s'assied sur la démocratie"

Si les représentants patronaux appellent le gouvernement à se remettre vite aux travail et boucler les dernières réformes socio-économiques à mener, la FGTB, elle, tempête contre cette équipe qui, dit-elle, ne dispose plus d'aucune légitimité démocratique.

On aurait pu croire que les syndicats allaient se réjouir de la sortie de la N-VA du gouvernement fédéral. Il n'en est rien. Ce lundi matin, le président de la FGTB Robert Vertenueil a fait une sortie virulente contre la nouvelle équipe Michel II, dénonçant son manque de légitimité démocratique.

"Ce gouvernement reste sourd aux aspirations des citoyens, il continue de s'asseoir sur la concertation sociale, et s'assied également sur la démocratie", a analysé la FGTB.

Le manque de concertation sociale, la FGTB, tout comme les deux autres syndicats (CSC et CGSLB) s'en plaint depuis maintenant quatre ans. La fin du tandem MR-NVA ne les rassure pas pour autant. A tel point que la FGTB a déjà renommé le gouvernement fédéral en tandem MR-FEB...

A la CSC, on dit déjà prendre acte, et rappeler les priorités, à savoir la conclusion d'un accord interprofessionnel correct pour les travailleurs (avec revalorisations salariales), et une attention portée à l'environnement.

La FGTB furieuse

Pourquoi ce positionnement dur? D'abord car la N-VA, en sortant du gouvernement, a déjà assuré l'équipe Michel nouvelle formule de son soutien sur les dossiers socio-économiques qui devraient encore être votés. Une manière, on le sait, de rassurer justement... le patronat, et le Voka en particulier.

Pour autant évidemment que les décisions que prendra encore le gouvernement respectent l'accord qui avait été passé avec les nationalistes. Pas question, donc, de mener une autre politique. "Plus que jamais, on voit qui tient la plume dans ce gouvernement, c'est la FEB", juge le syndicat socialiste. Il a écouté attentivement les appels lancés par le patronat vers la nouvelle équipe Michel: poursuite des réformes entamées, à savoir le jobsdeal, le paquet mobilité, mais aussi le pacte énergétique. Dès la mise en place de la nouvelle équipe dimanche soir, le patron de la Fédération des entreprises de Belgique, Pieter Timmermans, appelait en effet la N-VA a "tenir sa parole" afin de maintenir une majorité apte à voter les mesures au sein du parlement fédéral.

"Les pénuries sur le marché du travail sont toujours là, le risque de black-out énergétique pèse toujours, et les entreprises ont plus que jamais besoin d'un budget mobilité.' Pieter Timmermans Administrateur délégué de la FEB

"On sait que les décisions vont être lus difficile à prendre, il faudra à chaque fois aller chercher une majorité au sein du parlement, nous dit encore Pieter Timmermans. Mais les défis et les préoccupations n'ont pas changé. Les pénuries sur le marché du travail sont toujours là, le risque de black-out énergétique pèse toujours, et les entreprises ont plus que jamais besoin d'un budget mobilité.' Pour la FEB, trouver un consensus entre le gouvernement minoritaire et les partis politiques au parlement est indispensable."

"On aurait pu se réjouir du départ de la N-VA. Cela aurait pu marquer un frein dans la politique rétrograde menée par le gouvernement Michel-De Wever. Mais on assiste à un hold-up démocratique et social", dit Robert Vertenueil. "Avec 52 sièges sur 150, qui ce gouvernement représente-t-il encore? "

"On assiste à un hold-up démocratique et social" Robert Vertenueil





La décision prise par Charles Michel de ne pas demander un vote de confiance au parlement est incendiée par le syndicat socialiste. "Ça nous donne surtout un ton qui nous inquiète, car cela veut dire que ce gouvernement va continuer à s'asseoir sur des éléments fondamentaux d'un fonctionnement démocratique. (...) Il va continuer dans la ligne qui était la sienne."

Dans les trois axes de priorités cités par Charles Michel dimanche soir se trouvait pourtant la question du pouvoir d'achat ou du climat. Des préoccupations chères aux syndicats. "Nous ne sommes pas dupes. Ce sont des thèmes choisis en fonction de l'actualité", dit Vertenueil.

La FGTB - qui va relancer cette semaine une grande salve d'actions (avec notamment la grosse journée de mobilisation vendredi) - ne compte pas ralentir son train. D'autant qu'elle constate que les patrons tentent de "troquer avec ce gouvernement le fait qu'on appliquerait quand même le 'jobsdeal', mais en contrepartie, ils disent qu'on pourrait essayer de dégager une marge (NDLR: salariale)".

"Or, je rappelle que la négociation de la marge, elle est censée se faire avec les partenaires sociaux, pas entre le gouvernement et les patrons. (...) J'espère que ce n'est qu'un mauvais signal et qu'ils vont se reprendre", tance Vertenueil.

Vendredi noir

Le calendrier des actions reste donc maintenu. Et le vendredi s'annonce d’ores et déjà comme un vendredi noir pour l'économie belge. "Il y aura des grèves en beaucoup d'endroits et de secteurs, avec des entreprises à l'arrêt", prévient le président de la FGTB. D'autres actions "plus originales" voire "plus ciblées" sont aussi prévues.

"Nous voulons une marge salariale sérieuse, à la hauteur, et des résultats obtenus par les entreprises, et de l'augmentation de la productivité." Robert Vertenueil Président de la FGTB

La FGTB demande "très clairement" que le message sur la question du pouvoir d'achat soit entendu, et ne "se contentera pas de clopinettes pour nous endormir", assure Robert Vertenueil. "Nous voulons une marge salariale sérieuse, à la hauteur, et des résultats obtenus par les entreprises, et de l'augmentation de la productivité. C'est la seule manière de régler le problème."

Le gouvernement doit aussi s'attaquer à une "véritable politique fiscale correcte, avec pour commencer une baisse de la TVA sur l'électricité et le mazout de chauffage".