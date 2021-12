Fédéral et Régions se renvoient la facture de la troisième dose

La Cour des comptes relève, dans son récent rapport sur le budget fédéral 2022, que le Fédéral table sur une recette non fiscale de 527 millions, qui correspond à la participation financière des entités fédérées pour la troisième dose. "Cette recette suppose néanmoins qu'un accord de coopération soit conclu entre l'État fédéral et les entités fédérées sur le principe et le mode de répartition de cette participation financière" ajoute la Cour des comptes. La question est censée être tranchée, à l'unanimité, en CIM santé, mais jusqu'à présent, Fédéral et entités fédérées ne sont pas parvenus à se mettre d’accord.

80-20 pour la première campagne

La facture va encore s'alourdir

Même la facture de la première campagne de vaccination n'est pas encore définitive. Mi-octobre, elle se montait à 774 millions. "Une somme qui comprend à la fois l'achat des premières et deuxièmes doses, et l'organisation de la vaccination, avec comme principal poste de coût les centres de vaccination", indique le cabinet De Bleeker. Mais elle va continuer à s'alourdir, puisqu'il est convenu que le Fédéral continue à intervenir à hauteur de 80% jusqu'à ce que 90% des 18 ans et plus soient vaccinés. Une intervention qui se fait sur base d'un forfait de 91,67 euros pour une vaccination dans un centre, quels que soient les coûts réels de cette vaccination, et de 42,55 euros pour une vaccination en collectivité.