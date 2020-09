Fédéralisme mature

Tensions en vue entre la Flandre et le Fédéral.

Dans sa déclaration de rentrée prononcée lundi devant le parlement flamand, le ministre-président Jan Jambon (N-VA) a demandé – et obtenu – de ses partenaires de majorité, l’Open Vld et le CD&V, qu’ils réaffirmer leur loyauté. Ces partis siègent en effet dans un gouvernement de droite en Flandre et s’apprêtent à entrer dans une majorité de centre gauche au Fédéral. C’est loin d’être confortable, quand ce n’est pas carrément le grand écart.