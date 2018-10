Feu vert du gouvernement pour la pension à mi-temps

Discrimination?

Alors, lequel sera le plus intéressant? D’après les syndicats, le fait de prendre une pension à mi-temps aura un impact négatif sur le montant de la pension (environ 40 à 70 euros par mois). Pourquoi? Notamment car le travailleur ne se constituera plus des droits à la pension que sur 50% de son temps de travail (le reste étant déjà de la pension). Ce à quoi le cabinet Bacquelaine rétorque que le gain obtenu grâce à la pension à mi-temps (donc entre 60 et 65 ans) compensera largement la perte après la pension (entre 200 et 300 euros par mois, soit 10.000 et 18.000 euros sur les 5 ans selon les cas). "Le travailleur touchera davantage entre 60 et 65 ans avec la pension à mi-temps, comparé au crédits-temps, admet Tamellini. Mais par la suite, il touchera une pension plus faible. Conclusion: ce sera intéressant… si on meurt très vite après la pension."