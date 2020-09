Formation fédérale: "On peut passer à une étape ultérieure"

Une réunion cruciale entre les partis d'une potentielle Vivaldi se tient ce matin. L'objectif: s'assurer qu'une base suffisante existe pour entamer des négociations.

Après quinze mois, on avance enfin au Fédéral. Attention, ce ne sont encore que de tout petits pas. Ce dont on parle aujourd'hui, ce n'est pas de poser de derniers arbitrages sur un accord de gouvernement, mais bien de la possibilité que de véritables négociations s'ouvrent entre partis.

Dans les hautes sphères des formations politiques, on ne cache toutefois pas un certain optimisme. "On va vraiment de l'avant. Pour l'avoir vécu de l'intérieur, je vois un changement net entre ce qui se passe aujourd'hui et ce qui s'est passé ces derniers mois", a assuré vendredi le coprésident d'Ecolo, Jean-Marc Nollet, sur les ondes de la Première. "Je sens qu'on est vraiment en mesure d'avancer et de passer à une étape ultérieure."

Au MR, la confiance règne aussi. "J'y crois, et je pense que l'ensemble des Belges peuvent y croire. Depuis les élections, on ne s'est pas retrouvé dans une situation aussi positive, avec des partis qui veulent travailler ensemble et ont une majorité", a déclaré Denis Ducarme sur Bel-RTL.

Côté flamand aussi, un vent d'optimisme souffle. "Des sujets qui paraissaient encore non négociables il y a peu sont désormais abordés", a souligné la présidente de Groen, Meyrem Almaci.

De bon augure avant la visite d'Egbert Lachaert au Palais cet après-midi? Patience... Ce matin, le missionnaire royal conviera encore les partis d'une potentielle Vivaldi, ou "Avanti" si vous préférez, afin de s'assurer que l'assise est suffisante pour débuter des négociations. "C'est une journée cruciale", reconnaît Jean-Marc Nollet.

D'après lui, les familles politiques doivent encore trouver des équilibres sur beaucoup de sujets, mais l'état d'esprit global devrait permettre de passer à la suite.

"Carré magique"

D'éventuelles négociations seront cependant loin d'être simples. Pour participer aux discussions, le CD&V a posé bon nombre de conditions. "La distance entre les chrétiens-démocrates flamands et les autres partis sur les questions éthiques et communautaires est d'ailleurs assez grande", pointe le professeur de sciences politiques, Dave Sinardet (VUB).

Parmi les points chauds: la proposition de loi visant à allonger le délai pour pratiquer une IVG, à laquelle le CD&V s'est farouchement opposée, reviendra rapidement sur la table. "Il faudra prendre en considération les sensibilités des uns et des autres. Certains éléments pourront avancer, d'autres être approfondis", a reconnu Jean-Marc Nollet, laissant entendre que le texte sera amendé.

Sur le communautaire, des échanges musclés ne sont pas non plus à exclure. Les partis envisageraient de s'entendre pour proposer de lancer les préparatifs en vue d'une réforme institutionnelle en 2030. Suffisant pour le CD&V? Cela reste à voir...

Quant aux questions socio-économiques , ce ne sera pas simple non plus. Pour l'heure, les positions des partis de l'ex-coalition suédoise et celles des écologistes et des socialistes restent fort éloignées. "Je pense cependant qu'on peut atteindre un carré magique" entre les différentes sensibilités, a toutefois martelé le co-président des Verts.

Et le casting d'un futur attelage fédéral? Parmi les prétendants au 16, les noms d'Alexander De Croo (Open Vld) et Koen Geens (CD&V) circulent avec insistance.