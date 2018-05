Francken et De Wever visés par les avocats de la famille de Mawda

Les avocats des parents de la fillette Mawda, atteinte mortellement par une balle de la police, envisagent de porter plainte au civil contre Theo Francken et Bart De Wever pour divulgation d'informations confidentielles. La défense met en cause les informations livrées fin de la semaine dernière par le président de la N-VA, Bart De Wever, sur le parcours de la famille Shawri, précisant que les parents et leurs enfants avaient été interceptés dans notre pays à plusieurs reprises, notamment dans un camion frigorifique. Le Soir et La Libre Belgique communiquent l'information.