Francken persiste avec sa demande d'asile "forcée"

Le gouvernement, sous l’impulsion de son secrétaire d’État à l’Asile et la Migration Theo Francken, a décidé de continuer de travailler à la mise en œuvre d’une nouvelle procédure visant à contrer l’immigration illégale. Il introduit un formulaire de demande d’asile visant les migrants illégaux qui veulent se rendre au Royaume-Uni via notre pays, que ceux-ci souhaitent le remplir ou non. Une pratique qui a ses partisans et ses opposants – une grande incertitude juridique subsiste.