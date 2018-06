Francken plaide pour le refoulement des bateaux de migrants en Méditerranée, l'opposition s'insurge

Plusieurs pays de l’est, la Pologne et la Hongrie en tête, restent catégoriquement opposés à toute mesure proche des quotas de répartition de demandeurs d’asile qui ont tant divisé l’UE de 2015 à 2017. Mais pour d’autres, comme l’Italie et la Grèce, une répartition équitable de l’accueil est indispensable.

Répartition des demandeurs

Des mesures de répartition des demandeurs d’asile dans l’UE figurent bien dans la proposition de compromis, comme le réclament Rome et Athènes. Et ce malgré l’opposition frontale de Varsovie et Budapest, jugeant intolérable d’être obligés d’accueillir des étrangers et soulignant que les quotas controversés instaurés en 2015 pour deux ans n’ont abouti qu’à moins d’un quart des 160.000 "relocalisations" visées au départ.