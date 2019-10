François De Smet officiellement candidat pour reprendre la présidence de DéFI

Ledit projet consistera notamment à fluidifier les structures et les procédures internes du parti. François De Smet entend également resserrer les liens avec la société civile dont il est issu et investir l’échelon fédéral. "Celui-ci est délaissé, abandonné. C’est donc le moment de le réinvestir et de proposer une réforme de l’État durable et rationnelle basée sur l’efficacité et non plus pensée sur des bases identitaires. Avec des transferts de compétences vers cet échelon", commente-t-il.