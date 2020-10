François De Smet, président de DéFI: "On doit mieux expliquer les modes de transmission du virus"

Le gouvernement De Croo est sur les rails et vient de prendre en main la gestion de la crise sanitaire. Parole à l'opposition DéFI.

Le gouvernement De Croo est installé. Côté francophone, il fait face à une opposition faible numériquement. Outre le PTB, on trouve le cdH (5 députés) et DéFI et ses deux parlementaires. Dont François De Smet, président du parti.

Comment DéFI juge-t-il l'entrée en matière du gouvernement quant à la gestion de la pandémie?

Il faut lui faire confiance et lui laisser le bénéfice du doute. On a une impression de reprise en main de la crise sanitaire mais c’est plutôt un jugement sur le style. La combinaison De Croo/Vandenbroucke a l’air de fonctionner quant au message mais ils seront testés sur la longueur. Quid du fameux baromètre qui n’est pas là? Quid de l’articulation entre le Fédéral et les entités fédérées ? On va les surveiller de près.

On attend une évolution négative de la maladie, considérez-vous que l’Etat est prêt?

On a l’expérience de la première vague. Le plus simple serait de tout arrêter, mais on a bien vu qu’un confinement généralisé avait de terribles conséquences économiques, sociales, médicales et psychosociales. Pour l'instant, on a une impression de fébrilité, les choix des deux semaines qui viennent vont être déterminants. Le risque est clair: perdre l’adhésion de la population.

"Je trouve les Français plus pédagogues."

Le message semble plus autoritaire que sous Wilmès...

Plus c’est clair, plus l’adhésion sera rencontrée. Mais là où on tâtonne tous, c’est sur la façon d'arriver à vivre avec le virus. On est dans une course contre la montre. On sait qu’inexorablement, les personnes les plus fragiles vont être atteintes. Je trouve les Français plus pédagogues. Ils assument de dire qu’on a plus de chance de se faire contaminer dans les bars que dans les transports en commun car dans les transports, on porte le masque et on ne parle à personne. Ce qui manque chez nous, outre la clarté des instructions, c’est la clarté sur les modes de transmission. Les gens ne sont pas idiots, disons que si on prend plus de risques dans les bars et les restaurants c’est parce que l’on se parle face à face sans masque. Il y a un petit effort à faire dans la justification scientifique des mesures.

DéFI s'est abstenu lors du vote de confiance au gouvernement De Croo. Pourquoi?

On a face à nous un gouvernement d’hypercentre qui fait partie des solutions les moins pires dont nous disposions. Cela fait un an que DéFI explique que la solution serait trouvée autour d’un arc-en-ciel. Ils ont choisi d'y ajouter le CD&V. On peut le comprendre d’un point de vue politique mais la faiblesse de ce gouvernement vient du poids des concessions faites à l’égard de ce parti.

"Je n’ai jamais vu un gouvernement présentant un jésuitisme fiscal aussi élaboré."

C'est-à-dire?

Ce gouvernement renonce à faire quoi que ce soit dans le domaine éthique. Sur l’IVG, c’est un scandale pour deux raisons. Cela veut dire qu’en moyenne 500 femmes par an continueront à se faire avorter tardivement aux Pays-Bas. Ensuite, cela récompense le travail de flibuste au Parlement. Par quatre fois Belang, N-VA, CD&V et cdH dans une moindre mesure ont renvoyé ce dossier au Conseil d’Etat. Ce n’est jamais arrivé, c’est de la piraterie et ils ont gagné. Je n’en reviens pas que le PS et Ecolo aient accepté une concession pareille. Ensuite, leur accord est un texte à tiroirs où l'on trouve tout et son contraire. Je n’ai jamais vu un gouvernement présentant un jésuitisme fiscal aussi élaboré. Ils écrivent à la fois "il y n’y aura pas d’impôt nouveau" et juste après "sauf en cas de contrainte budgétaire". Les zones de flou nous réservent des surprises. La fameuse taxe sur les épaules les plus larges qui va visiblement être une taxe sur le patrimoine reste un mystère. Si elle est symbolique comme le dit Egbert Lachaert, à quoi sert-elle? Et si c’est sur le patrimoine, ne risque-t-elle pas de faire fuir des capitaux vers d’autres pays? Ce serait plus malin de taxer un peu plus fortement les revenus du patrimoine. Et il y a ce marronnier de la lutte contre la fraude fiscale. Tous les gouvernements affichent de grandes ambitions en la matière et en général n’y arrivent pas. Je demande comment les grands fraudeurs fiscaux vont être combattus alors que la tendance est de faire peser le poids de la chasse fiscale sur les petits. Il y a aussi une grande défaite d'Ecolo: le maintien de la voiture salaire qui coûte 2 milliards par an. Nous payons tous pour que des gens puissent avoir une voiture de société. On va les verdir, c’est super mais c’est une occasion manquée.

Il n'y a rien de bon à vos yeux dans cet accord?

Il y a des bonnes choses évidemment: le refinancement de la police, de la justice, des minimas sociaux, des pensions. Je ne vois rien par contre sur les métiers pénibles. Et j'ajouterais une autre concession au CD&V sur l'institutionnel. Ça partait bien puisqu'on retrouve notre idée : celle d’une consultation de la société civile pour imaginer une réforme de l’Etat à l’horizon 2024 basée sur l’efficacité. Mais on oublie le volet évaluation des réformes précédentes. Et sur les soins de santé, on va poursuivre les manœuvres de régionalisation. Or s’il y a un secteur qui mériterait un commandement plus unifié, ce sont bien les soins de santé. Pour le reste c’est une réflexion sans tabou même s’ils n’ont pas pu écrire le mot "refédéralisation". L’article 195 serait soumis à révision, on pourra donc peut-être réviser la Constitution en deux coups de cuiller à pot. Et il y a une menace sur les zones de police à Bruxelles qu’on veut réorganiser de manière optimale. En langage CD&V, cela veut dire les fusionner.

"Nous ne sommes pas au gouvernement mais on a envie qu’il réussisse."

Quelle opposition allez-vous mener?

Il y a une opposition qui veut clairement que ce gouvernement échoue et qu’on aille aux élections. Et puis il y a une opposition plus raisonnable. La nôtre. Nous ne sommes pas au gouvernement mais on a envie qu’il réussisse. On aurait trouvé irresponsable de ne pas y arriver après 16 mois. C’est un gouvernement qui réalise une partie de notre programme mais qui présente des vices de construction en raison des concessions qu’il a fallu faire au CD&V. On soutiendra ce qui va dans le bon sens, on fera des propositions pour améliorer les choses et on combattra ce qui sera mauvais. Notre enjeu, c’est de tenir la dragée haute à ce gouvernement qui va faire des erreurs en raison des flous qui demeurent dans son programme. La prochaine échéance budgétaire devrait nous éclairer.

Comment les francophones doivent-ils se préparer à l'échéance institutionnelle? Pourquoi ne pas lancer un débat sur une position commune au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles?