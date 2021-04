Frank Robben noie le poisson en Commission Justice

Frank Robben, l'homme aux multiples casquettes dans le domaine de l'ICT dédié aux soins de santé, est passé sous le gril de la Commission Justice pour l'obscur projet "Putting Data at the Center".

Frank Robben était auditionné ce mardi matin en commission Justice de la Chambre, autour de "Putting Data at the Center" qui fait beaucoup parler de lui depuis que Le Soir a révélé ce projet dont le but serait de pouvoir croiser toutes les données des Belges. Le concept inquiète.

"Ce n’est pas un projet de la Smals." Frank Robben Patron de la Smals

Il aurait été lancé, selon Le Soir, par la Smals, ASBL qui gère l’informatique de l’État et à la tête de laquelle on retrouve ce grand ponte de la gestion des données qu'est Frank Robben. Celui-ci est aussi administrateur de la Banque carrefour de la sécurité sociale et de la plateforme e-Health, ainsi que membre de l’Autorité de protection des données (APD) et membre du Comité de Sécurité de l'Information (CSI) dont la concurrence avec l'APD pose question.

Peu d'infos...

Robben avait déjà qualifié de "fake news" les informations du Soir mais les commissaires voulaient faire la clarté sur ce projet. Robben semblait le bon client pour y répondre, mais les députés sont restés sur leur faim. Pour Vanessa Matz (cdH), le "poisson a été noyé".

"Ce n’est pas un projet de la Smals", a affirmé Robben. Au final, durant les trois heures d'audition, il n'aura été que peu question de ce "Putting Data at the Center", devenu " Smart Data Services" et suspendu finalement par le secrétaire d'Etat Michel, qui était pourtant le seul objet de l'audition. Le haut fonctionnaire a surtout abreuvé les commissaires de propos périphériques sur la philosophie de la transmission de données.

La responsabilité du SPF Bosa

Qu'a-t-il quand même bien voulu dire concernant ce projet? Le concept trouverait son origine dans un organe interne au SPF Bosa, "un groupe de gens qui s’est réuni 7 ou 8 fois pas de façon formelle, réunis par Alexander De Croo pour essayer de faire évoluer la Belgique sur le plan de la digitalisation en général. De là ont été déduits des projets dont apparemment "Putting Data at the Center", mais qui n'était pas encore connu sous ce nom. La seule partie opérationnelle que j’ai connue, c'est le projet Best Adress, une source authentique des adresses en Belgique, qui ne sont pas des données à caractère personnel."

"La Smals n’est qu’un véhicule , je n’ai aucune vue, je n'ai pas la main sur tous les gens de la Smals qui sont envoyés surtout quand il s’agit de consultants utilisés dans différentes institutions." Frank Robben Patron de la Smals

Il n'en dira guère beaucoup plus. Ce serait là le seul projet concret lancé dans le giron de ce groupe Be Digital. Des collaborateurs de la Smals ont-ils participé à ce projet? Il ne sait pas trop. "La Smals n’est qu’un véhicule , je n’ai aucune vue, je n'ai pas la main sur tous les gens de la Smals qui sont envoyés surtout quand il s’agit de consultants utilisés dans différentes institutions."

Qui pourrait éclairer davantage les parlementaires sur ce projet? Évasif, Frank Robben a renvoyé vers le SPF Bosa.

Conflit d'intérêt?

Une partie des débats s'est concentrée sur la force des décisions prises dans le cadre du CSI et sur les éventuels conflits d'intérêts entre son statut à l’APD et sa position à la Smals. L'homme dit quitter la table des discussions quand ses différentes casquettes l'exigeaient.