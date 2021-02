Frank Vandenbroucke juge "incorrect" de dire que la Belgique est en retard dans la vaccination

"Il faut arrêter de dire que les autres pays sont plus rapides que nous " en matière de vaccination, s'est défendu Frank Vandenbroucke . Il était interrogé en séance plénière de la Chambre par plusieurs députés des différents partis de l'opposition.

"Notre rythme de vaccination est bien trop lent", a estimé Catherine Fonck (cdH). "C'est bien de dire qu'il faut vacciner, vacciner, vacciner, mais il faut surtout accélérer, accélérer, accélérer". De son côté, Sofie Merckx (PTB) a pointé les bénéfices annoncés par la société Pfizer plus tôt dans la semaine: "Pendant que les uns sont en pénurie, il y en a qui sont en train de compter leurs sous."

Désaccord

"La perspective est claire: quand les plus vulnérables seront vaccinés, il sera possible de reprendre une vie normale. C'est une certitude. L'incertitude, c'est quand", a répondu Frank Vandenbroucke. "Mais il faut arrêter de dire que les autres pays sont plus rapides que nous. Ce n'est pas correct."