Frank Vandenbroucke veut encadrer les suppléments d'honoraires

Le Ministre de la Santé entend enrayer la hausse des suppléments d'honoraires dans les hôpitaux belges. Il plaide pour plus de transparence quant à leur destination.

"Les suppléments d'honoraires augmentent de manière inégale, c'est une question qui m'inquiète", a déclaré Frank Vandenbroucke en commission Santé de la Chambre ce mardi. Le ministre dit vouloir modérer l'accroissement et la répartition inégale des suppléments d'honoraires avec un cadre légal clair.

Les suppléments d'honoraires augmentent considérablement depuis plusieurs années dans les hôpitaux belges. Un problème régulièrement dénoncé, notamment par la Mutualité chrétienne qui fait état d'une augmentation de 50% entre 2014 et 2017 du nombre de patients confrontés à un montant supérieur à 10.000 euros de suppléments d'honoraires lors d'une hospitalisation.

Le sujet concerne directement le système de financement des hôpitaux évoqué dans l'accord de gouvernement de la Vivaldi: "La croissance des suppléments d’honoraires sera régulée, stabilisée et ensuite diminuée", annonçait celui-ci.

"Le relèvement des suppléments a été une décision des gestionnaires d'hôpitaux, de concert avec les médecins", explique Franck Vandenbroucke. Une hausse nécessaire pour les établissements hospitaliers, qui dénoncent un manque de financement public. "Les hôpitaux doivent donc acquérir d'autres recettes par d'autres biais. Ils comptent donc sur les contributions des médecins, qui imputent des suppléments d'honoraires", ajoute le ministre. La dépendance du secteur hospitalier aux suppléments d'honoraires reste néanmoins difficilement mesurable en raison d'un manque de transparence quant au destinataire (hôpital ou médecin) et sur la destination des honoraires . Un problème reconnu par le ministre de la Santé, qui plaide pour davantage de visibilité.

C'est uniquement lorsqu'un patient fait le choix d'une chambre individuelle que des suppléments d'honoraires peuvent être facturés. Ils se situent entre 100% et 300% du prix d'une chambre commune. Des exceptions existent en cas d'admission en soins intensifs ou en soins d'urgence, ou lorsque l'état de santé le nécessite . Dans ces cas-là, comme en chambre partagée, aucun supplément d'honoraires n'est admis.

Le montant des suppléments d'honoraires varie de façon considérable d'un hôpital à l'autre et d'une région à l'autre. Un patient a en effet cinq fois plus de chances de faire face à des suppléments d'honoraires supérieurs à 5.000 euros en région de Bruxelles-Capitale qu'en Flandre, d'après le baromètre 2019 de la Mutualité chrétienne. Cette dernière alerte sur le risque d'une stratification sociale des hôpitaux en fonction des moyens de leur public respectif, apte à payer des suppléments d'honoraires ou non. Frank Vandenbroucke affirme qu'"il n'y a pas d'explication objective pour les grandes différences entre les régions ou entre les hôpitaux".