Fumée presque blanche sur les aides corona

L'accouchement est difficile. Très difficile. Le conseil des ministres restreint, le kern, qui rassemble les vice-Premiers et le Premier ministre tous les vendredis n'est pas parvenu à un consensus global sur le sort à réserver aux aides dites "corona". Du côté du Premier ministre, on indique que le sujet sera à nouveau discuté la semaine prochaine. Sans autre commentaire. Voici près de trois semaines que le débat occupe le gouvernement fédéral sans qu'une décision ne tombe sur fond d'opposition entre néerlandophones et francophones.