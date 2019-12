Garder Magnette ou désigner un N-VA? Ou......

Du côté du MR, où on est concerné par les deux trames philosophico-numériquement envisageables - un arc-en-ciel ou une bourguignonne - on a entendu Georges-Louis Bouchez , le tout frais président des libéraux francophones, se montrer mitigé: "Si Paul Magnette peut être un élément de la solution, il a notre soutien."

Que veulent les partis flamands?

En effet, une coalition arc-en-ciel composée des socialistes, libéraux et écologistes compterait 76 sièges sur 150, ce qui ne lui donnerait qu'une très faible majorité. Y ajouter le CD&V (voire le cdH) lui donnerait plus de lest, mais le groupe linguistique flamand ne cumulerait toujours que 42 sièges sur 89. Bref, les libéraux et chrétiens-démocrates flamands ne sont pas chauds, sans compter que les notes du Carolo Magnette n'ont pas encore totalement convaincu les éventuels partenaires. Ainsi, Joachim Coens, nouveau président du CD&V, s'est montré très prudent.