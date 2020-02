Geens aura une semaine pour rapprocher PS et N-VA...

Koen Geens œuvre déjà depuis une dizaine de jours au rapprochement des deux grands partis ennemis. Sa mission est prolongée d'une semaine. Quitte à frustrer. Et voir se rapprocher le scénario d'élections anticipées

Le scénario circulait, il a été confirmé lundi en milieu de journée: Koen Geens (CD&V) s'est vu prolonger d'une semaine par le Roi dans sa mission de recherche de synergies entre les dix partis toujours autour de la table, après avoir rendu son premier rapport le jour-même. Prochaine mouture attendue le 17 février.

"Nous ne le souhaitons pas, mais force est de constater que la perspective d’élections se rapproche." Une source socialiste

D'ici là? Il s'attèlera à essayer de rapprocher N-VA et un incontournable PS (tout comme les libéraux francophones), la présence des nationalistes constituant la seule option d'exécutif avec une majorité côté flamand - à la différence d'un assemblage Vivaldi. Et ce dans une coalition Diables rouges (où le CD&V remplacerait le Vld) ou Andorre (avec l'Open Vld, mais pas le CD&V), voire même Arizona (sans le sp.a, mais avec le CD&V et l'Open Vld) - les noms ne manquent pas, à défaut d’avancées.

Pour autant, il nous revient clairement du côté du démocrate-chrétien qu’une majorité n’est réunie pour aucun des scénarios à ce stade. L’idée est donc d’y remédier courant de semaine, et ce après une dizaine de jours déjà de travaux. Ce qui n’est pas sans faire sourciller de nombreuses formations...

Certaines se limitent au silence, car c’est peut-être ce qu’il y a de mieux à faire à ce stade, le scénario d’élections anticipées planant telle une épée de Damoclès sur les négociations. D’autres préfèrent être claires quant à la situation actuelle: "Rien ne bouge, il n’y a aucune avancée en notre direction, peste-t-on par exemple au siège du PS, boulevard de l’Empereur. Nous ne le souhaitons pas, mais force est de constater que la perspective d’élections se rapproche". Un son de cloche aussi entendu dans le camps Ecolo, où l'on s'énerve du déni de ce qui semble une évidence: allier PS et N-VA, c'est mort; il n'y a donc plus qu'à passer à la seule autre option qu'est l'étude d'une coalition Vivaldi.

"Si on prolonge, c'est un signe qu'il y a de l'espoir." Joachim Coens Président du CD&V

Du côté du CD&V, où il avait un temps circulé que le parti souhaitait que la mission de Koens Geens soit la plus courte possible, histoire de se débarrasser au plus vite de la patate chaude à l’aura d’échec annoncé, on soutient désormais en public le poulain démocrate-chrétien dans son ardue tâche. Sortie sur les ondes de Bel RTL du président Joachim Coens à la clé: "Si on prolonge, c'est un signe qu'il y a de l'espoir." Et ce même si certains font la moue à l'idée de voir le vice-Premier avancer dans une mission (quasi-)impossible. D’ailleurs, certains sifflent même que le Palais n'aurait prolongé son pion que pour garder quelqu’un à bord, le temps que le Roi se rende cette semaine à New York où il est attendu.