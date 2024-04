Génocide au Rwanda: "La communauté internationale nous a laissé tomber"

Trois décennies après le génocide, le Rwanda s'est reconstruit. Mais il n'oublie rien. Lors d'une cérémonie de commémoration, le président rwandais a pointé la responsabilité de la communauté internationale dans le massacre des Tutsis.

Trente ans après, les cris des génocidaires et de leurs victimes se sont tus à jamais au Rwanda. Mais leur souvenir revient en ces jours de Kwibuka, "souviens-toi" en kinyarwandas, le mot utilisé pour évoquer la période de sept jours de commémoration du génocide au cours duquel plus d’un million de Tutsis de Hutus modérés furent massacrés.

Le président rwandais Paul Kagame a ouvert, dimanche, cette semaine dédiée à la mémoire par un discours, prononcé à Kigali, devant plusieurs milliers d’invités réunis dans la salle de congrès ultra-moderne BK Arena, lors d'une cérémonie de plus de trois heures, marquée par le témoignage d'une rescapée, des chants et des danses.

"La communauté internationale nous a laissé tomber, que ce soit par mépris ou par lâcheté", a dénoncé Paul Kagame. Au milieu de la salle, un gigantesque arbre blanc représentait l’esprit des victimes du génocide protégeant désormais, aux yeux des Rwandais, leur pays.

La cérémonie de commémoration du génocide des Tutsis, à la BK Arena de Kigali, dimanche 07 avril 2024.

"Les victimes d’atrocités de masse sont toujours supposées être silencieuses, quand elles ne sont pas blâmées pour leurs souffrances", a regretté le président, "nous commémorons parce que ces vies avaient de l’importance", a-t-il ajouté, en rappelant que des génocidaires sont toujours en liberté. Il a dénoncé leur présence massive dans l’est du Congo, où ils continuent à entretenir leur idéologie et des milices armées.

"Le génocide est du populisme dans sa forme la plus pure", a martelé Kagame, mais "notre peuple ne sera plus jamais laissé pour mort".

Respect et recueillement

De nombreux dirigeants africains et occidentaux assistaient à cette cérémonie d'ouverture, dans une atmosphère de respect et de recueillement. Les anciens présidents américains, Bill Clinton, et français, Nicolas Sarkozy. Le président du Conseil européen, Charles Michel (MR). Les ministres des Affaires étrangères Hadja Lahbib (MR) et Ludivine Dedonder (PS), venues à la tête d’une délégation de 140 personnes, représentaient la Belgique.

"C’est dans cet esprit que le gouvernement belge a demandé en 2000 le pardon." Charles Michel Président du Conseil européen

"Je sais ce que mon continent doit au vôtre. C’est dans cet esprit que le gouvernement belge a demandé en 2000 le pardon", a dit Charles Michel, le seul dirigeant européen à prendre la parole.

Le 7 avril 1994, au lendemain de l’assassinat du président rwandais Juvénal Habyarimana, des milices hutus, les "Interahamwe" (ceux qui s’entendent) se mirent à éliminer les Tutsis, l’ethnie minoritaire. Les plus forts allaient chercher les familles entières, pour les amener dans des barrages ou des bâtiments publics devant leurs bourreaux qui les exécutaient à la machette, au gourdin, par balle ou les brûlaient vifs.

Au premier jour du génocide, dix paracommandos belges, chargés de protéger la Première ministre Agathe Uwilingiyimana furent massacrés par les forces hutues, sans que la mission de l’Onu, la Minuar, n’intervienne pour les protéger. Une cérémonie en leur honneur aura lieu le 8 avril au camp Kigali, sur les lieux mêmes du drame.

Des traces de balles sont visibles sur le mur où 10 Casques bleus belges ont été tués lors du génocide rwandais de 1994, à camp Kigali.

Responsabilité internationale

Les 2.500 Casques bleus de la Minuar présents à Kigali, parmi lesquels 450 Belges, ne purent arrêter le massacre. Quelques jours après la mort des paras, ils furent rappelés en Belgique et la Minuar réduite à 270 personnes. Le maintien de la Minuar, dotée d'un mandat élargi, aurait changé la donne.

Les militaires français évacuèrent leurs ressortissants lors de l’opération Amaryllis. Quelques semaines plus tard, le 22 juin 1994, ils lancèrent l’opération Turquoise, qui protégea le régime hutu en s’abstenant d’arrêter le génocide.

"La Belgique n'a pas été citée, ce qui est une chose positive." Hadja Lahbib Ministre des Affaires étrangères

Le président français Emmanuel Macron l’a reconnu : la France "aurait pu arrêter le génocide avec ses alliés occidentaux et africains", mais "n’en a pas eu la volonté", a-t-il déclaré, quelques jours avant ce trentième anniversaire.

"Le fait que le président Kagame ait évoqué la responsabilité de la France a provoqué une sorte de honte auprès des ministres des Affaires étrangères", a réagi Hadja Lahbib après la cérémonie. "La Belgique n’a pas été citée, ce qui est une chose positive", a-t-elle fait remarquer.

Le discours de Paul Kagame était "une leçon pour nous tous, et sur comment se relever", a résumé Ludivine Dedonder.

Un génocide planifié

Le génocide était en préparation depuis longtemps. Dès 1990, plusieurs ambassades occidentales firent état de massacres à caractère génocidaires perpétrés contre les Tutsis. L’ambassadeur de France, Georges Martres, fut un des premiers à utiliser le mot "génocide" dans un télégramme du 15 octobre 1990, en parlant de tueries ordonnées par le président Juvénal Habyarimana.

Le président rwandais Paul Kagame et son épouse Jeannette Kagame allument une flamme du souvenir entourée de chefs d'État et d'autres dignitaires, au Mémorial du génocide de Kigali. Le 7 avril 2024.

Derrière le conflit ethnique se cachait aussi la volonté de la France de maintenir sa sphère d’influence dans la région, face aux intérêts américains. À cette époque, la France et la Belgique soutenaient le régime Hutu, alors que le Front patriotique rwandais (FPR) de Paul Kagame, des Tutsis réfugiés en Ouganda appuyés par les États-Unis, se préparaient à marcher sur Kigali.

Les accords d’Arusha, conclus en 1993, laissèrent croire à la paix. Mais l’assassinat du président Habyarimana, de retour de la signature des accords, déclencha le génocide et précipita l’arrivée des troupes de Kagame. Il lui fallut trois mois pour prendre la capitale, une centaine de jours durant lesquels le pays sombra dans une folie meurtrière.

Le Congo, encore dirigé par le dictateur Mobutu, ouvrit ses frontières aux génocidaires, qui s’établirent dans l’est, où se trouvent encore aujourd’hui des milices "Interahamwe" semant la mort. Le Rwanda sévit aussi dans cette région, par l’entremise du M23, le "Mouvement du 23 mars", dont les milices affrontent l’armée congolaise et menacent de prendre la ville de Goma.

Réconciliation

La loi encadre la réconciliation, en interdisant le révisionnisme et le négationnisme.

Trente ans plus tard, les corps des victimes sont encore exhumés, et des génocidaires hutus se cachent toujours à travers le monde. Mais au Rwanda, le temps et la volonté de vivre ont pris le dessus.

Dans "le pays des mille collines", la réconciliation, orchestrée par le régime, a ressoudé la population, dont plus de deux tiers a moins de 30 ans. La vie a repris. Kigali, la capitale, est un modèle de dynamisme et de sécurité dans la région.

La loi encadre la réconciliation, en interdisant le révisionnisme et le négationnisme. La justice rwandaise a fait son travail, notamment à travers les "Gacaca", des tribunaux populaires qui ont jugé plus d’un million de cas. Des groupes de parole ont permis aux victimes de dire leur souffrance.

Le "miracle" rwandais

Après avoir vécu la dernière tragédie humaine du 20ᵉ siècle, le Rwanda s’est reconstruit comme un phare sur une terre brûlée. Le pays, qui connaît une croissance économique de 10%, fait figure de modèle en Afrique.

Paul Kagame tient, plus que tout, à incarner ce "miracle". Chaque année, le président rwandais rappelle l’horreur du génocide, et combien son pays s’est redressé grâce à la réconciliation des ethnies.

Âgé de 66 ans, "l’homme fort du Rwanda" devrait rester au pouvoir encore dix ans. Lors de la prochaine présidentielle, le 15 juillet, il devrait être réélu, comme à chaque scrutin, avec un score stalinien. Depuis 2015, un référendum, qu’il a remporté à 98%, l’autorise à se représenter pour gouverner jusqu'en 2034.

Kagame dirige son pays d’une main de fer, en autocrate éclairé. Le régime traque impitoyablement les opposants, au Rwanda comme à l’étranger. En outre, l’essor économique et les rues d’une propreté à faire pâlir bien des villes occidentales, ne peuvent cacher une pauvreté encore réelle et des inégalités mesurées par l’Onu et la Banque mondiale.