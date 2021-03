Georges Gilkinet, ministre de la Mobilité: "Investir dans le rail aide à nous libérer des choix du passé"

Accélérer les investissements publics dans le rail, promouvoir la voiture électrique et partagée ainsi que le budget mobilité: les recettes de Gilkinet pour la Mobilité de demain.

S’il y a bien un domaine où la pandémie a été synonyme d’opportunité politique, c’est la Mobilité. Le ministre Georges Gilkinet l’a bien compris et veut "profiter de ce momentum". Son mot d’ordre est "investissements, investissements, investissements".

"Il faut écrire une nouvelle page de notre histoire économique. Pendant trop d’années, on a tiré sur la ficelle. Si on prend la mobilité, on doit réinvestir là où nous ne l’avons pas assez fait par le passé. La SNCB et Infrabel ont été une variable d’ajustement pendant trop longtemps. Mais, j’insiste, il faut investir aussi dans de nouveaux projets", dit le vice-premier ministre. Dans sa besace par exemple, la fin des travaux de modernisation en cours sur l’axe 3 Namur-Luxembourg mais aussi des projets variés comme le réseau S à Bruxelles d’est en ouest pour compléter l’axe nord-sud, l’électrification de lignes, le renforcement d’ouvrages d’art comme les 500 mètres de voies supplémentaires à Audi Brussels pour permettre des livraisons systématiques des voitures par train, etc. Également dans les cartons: une intégration tarifaire nationale d'ici la fin de la législature, soit un seul moyen de paiement pour tous les transports en commun comme c'est désormais le cas à Bruxelles. Le vélo a aussi sa place avec des parkings et des "vélos route" le long des rails.

"On doit plaider pour une révision des critères de Maastricht et isoler cette dette Covid." Georges Gilkinet Vice-premier ministre et ministre de la Mobilité

Le rail est très cher à financer. Gilkinet a obtenu des moyens, mais ce n'est qu'un début. "Nous avons obtenu 100 premiers millions dans le plan boost, complétés de 365 millions du fonds de relance et résilience, soit un quart des moyens disponibles au fédéral. Mais les besoins sont immenses", avoue-t-il. Il veut donc avancer sur le volet belge du plan de relance et rapidement affecter les montants pour y voir clair d'ici l'été.

Fini l'austérité

N'allez donc pas lui parler d'un retour à l'austérité en 2023. "On doit plaider pour une révision des critères de Maastricht. L’ensemble des économies publiques ont dû investir massivement avec la pandémie. Il faut isoler cette dette Covid et nous permettre d’investir, surtout que lever des capacités d’investissements n’a jamais été aussi facile avec des taux aussi bas", dit-il.

Son idée serait donc d'isoler les montants débloqués à l'image d'une "bad bank" et de donner davantage de temps pour rembourser. Mais aussi d'"identifier ces investissements comme productifs pas comme des dépenses pures et dures".

"Si le réseau est plus robuste, on va attirer plus de personnes et augmenter les recettes de la SNCB." Georges Gilkinet

Le ministre aime mettre en avant qu'un euro investi dans le rail en génère 3 autres. Investir dans le rail aura-t-il un effet direct sur une relance de l'économie, surtout que le train est actuellement sous-utilisé?

"Le développement du télétravail va rester, mais j’espère que demain les gens prendront le train au lieu de la voiture. Si le réseau est plus robuste, on va attirer plus de personnes et augmenter les recettes de la SNCB. Les travaux réalisés le sont par des entreprises et travailleurs belges. Il y a un effet direct", estime Gilkinet. Il rappelle au passage que la Belgique veut doubler le fret ferroviaire.

"Les entreprises actives dans le ferroviaire de la Confédération Construction sont dans les starting-blocks. Le Voka et l'UWE demandent des projets et des perspectives. Les astres sont alignés pour libérer l’économie des choix du passé", enchaîne-t-il.

Ne plus être otage de la voiture

La Belgique vient de s'associer à 8 pays européens pour demander à la Commission européenne une date pour la fin de la voiture thermique. Notre pays n'a pas encore fixé de date, mais a bien l'intention de sortir du véhicule thermique. La fin des voitures (diesel et essence) de société est déjà prévue pour 2026.

"La voiture électrique reste impayable." Georges Gilkinet

"On a la chance d’avoir plusieurs gouvernements européens avec une participation écologique. Nous voulons donner un signal clair à l’industrie automobile de consacrer son énergie et ses moyens au développement de voitures différentes et plus petites. Beaucoup nous disent que la voiture électrique reste impayable et c'est un fait", détaille le ministre.

Produire une voiture électrique et technologique, avec tout ce qu’elle nécessite revient encore cher. Dans les faits, les marques retirent beaucoup de petits modèles difficilement rentables des catalogues. N'est-ce pas un problème? Le ministre acquiesce, mais il croit beaucoup dans la voiture partagée plutôt que dans la possession.