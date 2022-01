Georges-Louis Bouchez: "Je ramène le MR à ses fondamentaux"

"Adrien et son équipe devront être besogneux et travailler dans l'ombre pour respecter la trajectoire qui a été fixée", décrit Georges-Louis Bouchez.

Le président du MR Georges-Louis Bouchez revient pour L'Echo sur la démission de Jean-Luc Crucke, ainsi que sur la désignation de son successeur Adrien Dolimont.

Au lendemain de sa démission en tant que ministre, Jean-Luc Crucke a assuré que sa ligne n'était plus en adéquation avec celle du MR, devenue "plus droitière" sous la présidence Bouchez. Une analyse que réfute le principal intéressé, lequel estime que sa formation politique revient uniquement à ses fondamentaux.

Le MR ne se droitise donc pas sous votre présidence?

J'entends cela comme un leitmotiv permanent, mais ceux qui le proclament sont incapables de me donner le moindre exemple pertinent. On me cite parfois le nucléaire, mais je crois que jamais la majorité du parti n'a été dans l'autre sens. D'ailleurs les décisions qui avaient été prises sous le gouvernement Michel étaient le fruit de compromis, tandis que nous prônions au départ une prolongation de dix ans

On me parle également de la question de la neutralité de l'État, mais il y a une majorité écrasante dans ce parti en faveur de cette neutralité. On évoque aussi parfois la fiscalité, mais que je sache, le MR n'a jamais été le parti des impôts en plus. En fait, il y a un manque de mémoire par rapport aux contenus, aux philosophies et aux corpus des différents partis. Je suis en train de ramener ma formation politique au point où elle était et où elle a toujours été, en réaffirmant nos fondamentaux.

"La ligne du MR n'a pas bougé."

Jean-Luc Crucke n'a visiblement pas la même lecture...

J'ai des milliers de membres qui sont sur ma ligne, donc si l'une ou l'autre personne n'a pas la même vision, aussi importante soit-elle, cela veut peut-être dire qu'elle a évolué, pas que le parti a changé. Je me rappelle d'ailleurs d'une époque où Jean-Luc Crucke était présenté comme à l'aile droite du MR, maintenant on le voit comme l'incarnation d'une aile gauche. Cette évolution est le fruit de son expérience personnelle, mais clairement, ce n'est pas le parti qui a bougé. D'ailleurs, si on analyse les lignes politiques et de discours, on est actuellement sur une expression politique très proche de celle qu'avait Jean Gol, mais adaptée aux enjeux de notre société. Sur les fondements, nous sommes un parti qui, naturellement, assume son positionnement à droite.

"Je pense que la Wallonie a une offre de gauche bien suffisante et qu'il n'est donc pas nécessaire d'en agiter une de centre gauche."

Il y a encore de la place pour différents courants au sein de votre formation politique?

Tout le monde a le droit de s'exprimer dans les instances, mais si à l'arrivée, vous êtes tout seul à défendre une vision des choses, votre ligne ne doit pas être imposée à tous. Vous savez, je pense que la Wallonie a une offre de gauche bien suffisante et qu'il n'est donc pas nécessaire d'en agiter aujourd'hui une de centre gauche. J'ai été élu pour appliquer un programme de droite, libéral, et ce n'est pas sale de dire cela.

Quant à ceux qui trouvent que je radicalise le parti, je tiens à leur rappeler qu'on n'a pas eu le moindre débat sur l'immigration depuis que je suis à la présidence. Étonnant de la part d'un type qui chercherait à droitiser son parti, non? J'insiste, je n'ai jamais fait bouger une position du parti à moi seul.

Le départ de Jean-Luc Crucke, vu comme un bâtisseur de ponts, ne risque-t-il pas de rendre les négociations avec les partis de gauche au sein du gouvernement wallon plus complexes?

Tout le monde sait bien qu'en négociant avec le MR, on parle avec un parti qui couvre le centre droit et la droite du spectre politique. Ce n'est pas nouveau dans le paysage.

"La tête de son cabinet a été constituée un peu comme une start-up, avec une équipe jeune, dynamique, qui sera créative, volontaire et qui ne comptera pas ses heures."

Vous avez désigné Adrien Dolimont, 33 ans, pour reprendre le portefeuille du Budget. N'est-ce pas une responsabilité trop écrasante pour un premier poste à ce niveau?

Ce n'est pas un novice. Il est actif depuis 15 ans au niveau local, où il a notamment été échevin des finances. Objectivement, je pense que c'est rare à son âge de réunir autant de compétences et de qualité pour la fonction. La tête de son cabinet a été constituée un peu comme une start-up, avec une équipe jeune, dynamique, qui sera créative, volontaire et qui ne comptera pas ses heures. Je veux vraiment que l'équipe s'inscrive dans cette dynamique et pas dans un truc austère et fonctionnarisé. On va devoir amener de la créativité pour atteindre les objectifs très précis et compliqués qu'il faut atteindre.

Doit-on s'attendre à une rupture par rapport à la politique menée par Crucke?