Georges-Louis Bouchez (MR): "On sait qu'il n'est pas trop tard pour prolonger le nucléaire"

Contre vents et marées, le MR continue à se battre pour la prolongation du nucléaire. Et son président veut que la construction de nouveaux réacteurs figure dans l’accord du prochain gouvernement.

C’est avec Liloo dans les bras que Georges-Louis Bouchez nous attendait, ce vendredi, au siège du MR, Toison d’Or, pour parler nucléaire et climat. Le rapport que la ministre de l’Énergie, Tinne Van der Straeten (Groen), doit déposer sur la table du gouvernement fin novembre n’est toujours pas arrivé, nous annonce un GLB qui continue à se battre pour prolonger deux réacteurs au-delà de 2025.

Sécurité d’approvisionnement et CO2

Le président du MR déroule ses arguments. Un, la sécurité d’approvisionnement n’est absolument pas garantie, selon lui. "Sur les 6,6 GW que devaient nous fournir les enchères, il nous en manque plus de 50%. Une nouvelle centrale au gaz peut toujours faire l’objet d’un recours, l’autre n’a pas de permis. Et il y a 2,3 GW dont on nous dit qu’ils seront présents en 2024, mais sans engagement précis."

Deuxième argument: le prix. "Le nucléaire n’est pas gratuit, mais une négociation avec Engie est faisable", affirme Georges-Louis Bouchez. "Par contre, avec le gaz, il y a un élément qui n’est pas du tout pris en charge par le CRM, c’est le prix de la tonne de CO2." Une tonne de CO2 dont le prix risque de s’envoler, avertit le président du MR.

"Quand les centrales au charbon polonaises ou allemandes n’auront plus de droits de polluer, la Commission européenne sera bien obligée d’adapter son marché ETS aux réalités énergétiques des États."

Son troisième argument: le CO2. Il sort sa "punch line". "Si on me dit qu’émettre 12 ou 13 millions de tonnes par an supplémentaires pendant cinq ans n’est pas très grave, d’accord. Mais il va être compliqué d’expliquer à ma voisine qui émet 10 tonnes de CO2 par an qu’elle doit faire des efforts." On lui demande s’il trouve que le système ETS, ces quotas carbone définis au niveau européen qui s’appliquent aux centrales électriques, est trop difficile à expliquer à sa voisine. Ou s’il a vraiment des doutes sur le fait que ce système va compenser le CO2 produit par nos centrales en mettant hors marché des centrales plus polluantes. "Les centrales belges vont venir en premier. Mais quand les centrales au charbon polonaises ou allemandes n’auront plus de droits de polluer, vous croyez qu’on va leur dire: tant pis, il faut fermer? Ce qui va se passer, c’est que la Commission européenne sera bien obligée d’adapter son marché ETS aux réalités énergétiques des États. Cela va entraver l’objectif climatique, et cela va empêcher des ambitions plus élevées à l’avenir."

Nollet et le photovoltaïque

Il rompt ensuite une lance contre Jean-Marc Nollet, co-président d’Ecolo et ancien ministre wallon de l’Énergie. "C’est quand même drôle que Jean-Marc Nollet, qui pendant toute l’année 2015, a tapé sur le risque de black-out parce que nos centrales étaient à l’arrêt, dise aujourd’hui qu’on va fermer ces centrales, qu’on n’est pas sûr de ce par quoi on va les remplacer, mais qu’il n’y a pas de problème." Suit une tirade sur le photovoltaïque wallon, les 3 milliards que cela a coûté, et le fait que le Fédéral a développé la seule énergie renouvelable qui était de sa compétence, l’éolien offshore.

"La vérité, c’est que la Belgique n'a quasiment jamais eu de stratégie énergétique. Et quand elle en a eu une, c’était celle de Tractebel…"

Georges-Louis Bouchez est lancé. "75% des émissions de CO2 sont liées de près ou de loin à l’énergie: production d’électricité, chauffage, transport, industrie… Si vous faites le choix d’un mix électrique bas carbone et si vous arrivez à électrifier toute une série de processus, vous allez régler une bonne part de vos problèmes climatiques. J’en ai marre des petits débats pour savoir si on doit prolonger la piste cyclable de 300 mètres. La question est de savoir quelle est la stratégie énergétique de ce pays. Et la vérité, c’est que la Belgique n’en a quasiment jamais eu. Et quand elle en a eu une, c’était celle de Tractebel…"

"Engie sera prêt à signer rapidement un chèque de plusieurs milliards pour que l'État assume le risque du démantèlement."

On profite de l’occasion pour souligner que l’autre scénario, la prolongation du nucléaire, comporte aussi son lot d’incertitudes, Engie affirmant notamment qu’il est trop tard pour prolonger. "Ils disent qu’ils ne veulent plus, ils ne disent pas qu’ils ne peuvent plus", rétorque GLB. "Et la volonté d’Engie, cela ne me fait ni chaud ni froid. C’est leur problème."

Les provisions nucléaires comme levier

Envisage-t-il de nationaliser? "Si on entre en négociations avec Engie, le gouvernement ne sera pas le seul demandeur", assure-t-il. "Engie veut régler la question du démantèlement des centrales et du risque futur. Il sera prêt à signer rapidement un chèque de plusieurs milliards d’euros pour que l’État assume la charge de ce risque. Parce que le plus gros souci d’Engie, c’est d’éviter que, dans quelques années, on lui annonce pour une raison X ou Y que le démantèlement va coûter trois ou quatre fois plus cher que prévu." En clair, Georges-Louis Bouchez prône une solution à l’allemande, où le risque du démantèlement et de l’enfouissement des déchets radioactifs est pris en charge par l’État, après versement d’une somme supplémentaire par l’exploitant.

"Si on entre en négociations avec Engie, le gouvernement ne sera pas le seul demandeur."

On demande si la vision du MR est de prolonger le temps de développer des mini-réacteurs nucléaires. "Exact", répond GLB. "On va consommer beaucoup plus d’électricité dans le futur, notamment pour décarboner des process industriels. Et faire le choix du gaz, c’est aussi augmenter notre dépendance vis-à-vis de pays comme le Qatar ou la Russie. Dans le mix futur, dans 10 ou 15 ans, j’envisage 10 à 20% de nucléaire neuf, et le solde en renouvelables. Et la décision de lancer de nouveaux projets nucléaires doit être prise en 2024 au grand plus tard. Si le MR se retrouve autour de la table de négociation du prochain gouvernement, et qu’il a le poids nécessaire, pour moi, c’est un des trois premiers sujets à obtenir."

"Dans le mix futur, dans 10 ou 15 ans, j’envisage 10 à 20% de nucléaire neuf, et le solde en renouvelables."

Le nucléaire comporte aussi ses risques, fait-on observer, comme les déchets ou les accidents. "Les déchets nucléaires, cela se gère, même si c’est un défi. Le CO2 est un beaucoup plus gros problème", balaie Bouchez. On revient à la prolongation, et au fait qu’Engie a déclaré que le timing était désormais trop serré pour prolonger. "Vous croyez que lors des négociations gouvernementales, on a fixé cette échéance de novembre 2021 pour débattre du nucléaire par hasard?" s’emballe Georges-Louis Bouchez. "Tinne Van der Straeten était autour de la table, Alexander De Croo aussi, et ils nous ont dit qu’il fixait cette date parce qu’Engie leur disait qu’il serait alors encore temps. Et vous croyez que j’ai eu la naïveté de les croire sur parole, et que je n’ai pas vérifié?"

On demande confirmation: Georges-Louis Bouchez a donc reçu des signaux d’Engie qu’il serait encore possible de décider de prolonger en novembre 2021? "Je peux même vous dire qu’il y a un chemin pour y arriver. On est courts en termes de procédure, mais la procédure peut être modifiée. Acheter l’uranium est possible en 30 mois. Et les travaux doivent être entamés, pas nécessairement finalisés au 1er janvier 2026."

Choix stratégiques

Si le nucléaire est le cœur de la stratégie de lutte contre le réchauffement du MR, quelle place y a-t-il pour les changements de comportements individuels? Pour Bouchez, ce n’est pas le cœur du sujet. "Souvent, vous déplacez le problème." Il donne l’exemple du télétravail, qui réduit les déplacements, mais qui augmente la consommation d’énergie des data centers. "Le rôle du politique, c’est de prendre la mesure du défi et de faire les choix stratégiques qui s’imposent." Et en la matière, la priorité doit porter sur la consommation énergétique, considère-t-il, vu que cela représente 75% du problème. Miser sur les changements individuels, au regard de la taille du défi, c’est pour lui "vider la mer avec une petite cuiller".

Il fait un parallèle avec le Covid-19. « Prétendre que les changements individuels vont tout changer, c’est comme dire aux gens que si on respecte les gestes barrières tout ira bien… Dix jours plus tard, on refait un Codeco et on ferme. Dans une démocratie libérale, où on ne va pas vous contraindre, vous n’arriverez jamais à l’objectif si vous comptez sur les changements individuels. »

Et pourtant, fait-on remarquer, la démocratie libérale met en place des contraintes pour le Covid, justement. "Elles sont ponctuelles, limitées et proportionnées", rétorque Bouchez, qui embraye sur le concept de sobriété, qu’il tient pour un euphémisme de la décroissance. "La sobriété comme éthique personnelle, mille fois oui. La sobriété comme ligne politique, cela n’indique pas les mesures concrètes qu’on doit prendre demain matin." Une pique lancée aux écologistes, qui en ont fait selon lui le cœur de leur récit. "Personne n’ose aujourd’hui sortir la première mesure un peu significative, parce que cela va casser la cohésion sociale."

Bertrand et Bertrand

Pas de contraintes individuelles, donc. Et au passage, cet autre œuf à peler avec les verts: le combat environnemental est pour certains l’occasion d’une remise en cause de l’économie de marché, du capitalisme, du libre-échange. "Il y a dans l’électorat Écolo une ambiguïté entre les start-upers qui croient en la croissance verte, en la technologie, et des gens qui varient entre le communisme et l’écologisme, et qui disent que tout est le fruit de la domination de l’homme blanc qui a détruit la planète." De là à dire que le noyau écolo est instable et fissible par l’offre politique des bleus, il n’y a qu’un pas. Et en tout cas un appel du pied: "Il y a l’école Yann Arthus-Betrand qui nous dit qu’il faut limiter la population et le bien-être, il y a l’école Bertrand Piccard, qui dit que la technologie va nous permettre d’y arriver. Nous sommes plutôt du côté de la technologie."

Des quotas pour tout

Avec un programme qui s’est étoffé au fil, dit-il, de plusieurs mois d’échanges et de réflexions. Bien sûr, il faut augmenter le réseau vélo et les cadences de trains, dit-il, mais son sujet, c’est le système. "On n’a pas besoin d’un catalogue de mesures pour sauver la planète. On doit travailler sur trois ou quatre choix stratégiques majeurs."

Il a exposé plus haut ses idées en matière d’énergie, il évoque à présent un marché ETS (échange de quotas d’émissions) pour toutes les activités économiques. "C’est beaucoup plus intelligent qu’une taxe carbone que vous faites peser sur le consommateur. C’est un challenge technologique que vous posez aux entreprises, en leur disant: vos coûts de production vont augmenter si vous ne faites rien, mais si vous êtes un bon joueur, vous allez faire baisser votre prix et être plus compétitifs."

Autre axe structurel: les instruments fiscaux. Le MR veut pérenniser la TVA à 6% sur la démolition-reconstruction "parce qu’on doit mieux exploiter les surfaces constructibles actuelles plutôt que de continuer à s’étendre à l’infini, et parce qu’il faut renforcer l’efficacité énergétique".

Réveil tardif ?

On tente de résumer l’idée libérale. Tout changer pour que rien ne change: avec des choix stratégiques, les gens pourraient continuer de vivre, consommer, se déplacer dans les décennies qui viennent à peu près comme aujourd’hui? "Je vais la garder, celle-là. Mais je ne suis pas en train de dire qu’il n’y a rien à bouger, juste que le rôle du politique est de s’attaquer à l’essentiel."