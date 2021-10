Georges-Louis Bouchez (MR): "Vincent Van Peteghem ne doit pas renoncer à baisser les impôts"

Le MR dépose une proposition pour encadrer les prix de l'énergie mais s'oppose au chèque PS et à la prolongation de l'élargissement du tarif social annoncé par la ministre Van der Straeten.

À la bonne heure. L'épure budgétaire présentée par le Premier ministre semble satisfaire le président du MR. Georges-Louis Bouchez se dit "content d'en revenir à une certaine exigence budgétaire". "J'ai entendu beaucoup d'idées ces dernières semaines en matière de taxes et d'impôts en plus, mais personne n'est venu avec des dépenses en moins", s'inquiète-t-il toutefois à la veille du conclave budgétaire fédéral. "En un mois et demi, le PS a proposé pour 5,5 milliards de dépenses en plus. Il faut rester raisonnable."

Il reste 1,2 milliard à trouver pour 2022, c'est assez raisonnable finalement.

Pour le moment, ce sont principalement les libéraux qui ont fait l'effort via la taxe comptes-titres (430 millions de recettes escomptées, NDLR). J'attends que les partenaires fassent aussi un effort. Peut-on aller plus loin ? Je peux l'envisager, mais ce serait bien qu'il y ait un rattrapage.

Vous visez quoi par exemple?

Nous n'avons pas de tabou. L'élément de recette le plus facilement identifiable, ce sont les réformes structurelles en matière de chômage. Le MR fait des propositions pour activer les chômeurs, on me dit "non, non, non" mais qu'on m'explique ce qu'on fait à la place. En pensions, on n'a pas encore trop de solutions. Je peux entendre qu'on ne doit pas toucher à la sécu, etc. Mais on doit lutter contre les gaspillages. Rien n'est proposé sur l'incapacité et l'invalidité.

"On essaie de nous faire passer des nouvelles recettes comme des dépenses en moins."

Il y a quelque chose à ce sujet dans l'épure De Croo, non?

Il n'y a accord sur rien. La case recettes est bien remplie, mais sur la part dépenses, on n'y est pas du tout. Dans le tableau dépenses, il y a même des nouvelles recettes. On essaie de nous faire passer des nouvelles recettes comme des dépenses en moins. En matière fiscale ou sociale, certains mécanismes sont présentés par la gauche comme des dépenses de l'État alors qu'en fait ce sont des non-recettes.

L'exclusion des chômeurs qui refuseraient deux offres d'emploi dans les secteurs en pénurie et la fin du paiement du chômage par les syndicats sont toujours sur la table?

Oui. J'ai lu les camarades verts et les camarades rouges qui disent qu'il y a Bouchez d'un côté et le MR de l'autre. Mais la fiche sur le transport en commun gratuit, je ne l'ai pas vue à la table du gouvernement. La fiche sur l'exclusion des chômeurs est au Fédéral et elle est aussi à la Région. Mais sur le transport gratuit, ce n'est pas la peine de déposer une fiche, ce sera non de toute façon. C'est inefficace, cher et contraire à nos objectifs.

On est là dans le cadre des discussions sur le redressement économique. Où en est-on dans ce débat?

C'est l'autre volet du budget. On a entre 500 et 600 millions à trouver en dépenses et la même chose en divers. Ce qui m'interroge, c'est que la gauche n'est pas capable d'avancer sur le moindre élément de dépense en moins. La seule solution ce sont les réformes structurelles qui sont reportées après le budget.

La volonté est tout de même d'introduire des mesures sur l'emploi avant la mi-octobre, non?

Oui, avancer avec des montants même si on n’a pas encore tout à fait l'accord technique. Mais ces montants doivent correspondre avec ce qu'on veut faire. Si on ne touche pas à l'activation des chômeurs ou l'incapacité-invalidité, à la convergence des régimes de pension, ce n'est pas la peine de mettre un milliard. Pour moi, il faut responsabiliser les ministres. On peut avancer des économies qui concernent des départements ministériels précis, celui du travail, des pensions, et dire aux ministres que si les économies ne sont pas faites pour l'exercice suivant, les montants devront être récupérés sur leur budget. Si on arrive à atteindre 80% de taux d'emploi avec d'autres propositions que les miennes, je n'ai pas de problème.

"On peut faire un shift mais doit-on tout compenser? Il ne faut pas renoncer à baisser l'impôt."

Le ministre des Finances avance un travail sur trois niches fiscales pour supprimer une cotisation en sécu, mais vous contestez la fin du régime des footballeurs professionnels.

Je conteste les trois mesures (football professionnel, droits d'auteur et secondes résidences, NDLR). Je voudrais que M. Van Peteghem m'explique les impôts que l'on baisse et que ces impôts baissent pour tout le monde. Il parle de supprimer la cotisation spéciale de sécurité sociale qui profite à certains employés et aux fonctionnaires, mais pas aux indépendants. Pourquoi est-on seulement dans le tax-shift? Le principe du tax-down a totalement disparu. On peut faire un shift mais doit-on tout compenser? Il ne faut pas renoncer à baisser l'impôt.

La multiplication des niches fiscales ne rend-elle pas le système illisible?

Et les niches sociales, on en parle? Est-ce le rôle de l'État de garantir qu'on peut être indéfiniment au chômage et que pour y rester il suffit de prouver qu'on se forme de temps à autre ou qu'on envoie des CV? Est-ce logique de donner un chèque énergie à un million de concitoyens ? Est-ce logique que la quasi-totalité des emplois est subventionnée ? Est-ce logique que le Forem coûte un milliard d'euros et qu'un demi-milliard soit consacré à la formation pour 220.000 demandeurs d'emploi dont on n'arrive même pas à placer la moitié? Si on additionne les allocations de chômage à du travail non déclaré, c'est effectivement compliqué de trouver un boulot qui compense la somme. Si on a un tax-down, je veux bien qu'on parle des niches.

L'État soutient également beaucoup les entreprises. Faut-il aussi agir sur ce terrain?

Je préférerais qu'il n'y ait plus aucune aide aux entreprises, plus aucune aide à l'emploi, mais un taux d'impôt des sociétés réel d'une vingtaine de pourcents. Arrêtons de sacraliser certaines dépenses.

L'État doit-il intervenir pour compenser la hausse des prix de l'énergie?

Les verts nous proposent de subventionner les énergies fossiles. C'est intéressant, mais ce n'est pas la bonne méthode. L'élargissement du tarif social n'a pas nos faveurs car c'est contre-productif. Nous proposons un cliquet. On ne devrait pas rester à de tels niveaux de prix sur une longue période. Faire des chèques ou baisser la TVA, ce sont des mesures qui, une fois qu'on les retire, créent le sentiment légitime qu'un avantage disparaît. Le cliquet permet d'écarter ce problème et d'amortir le choc sans en arriver à l'énergie bon marché, qui est contraire à nos objectifs environnementaux.

Comment fonctionne votre cliquet?

L'idée est de travailler sur les taxes environnementales qui ont augmenté pour compenser la hausse des matières premières. Et lorsque le prix baisse, le niveau de taxe retrouve sa position initiale pour garder un prix stable.

Quelle partie de la facture visez-vous, il y a des taxes fédérales et régionales?

La question de l'enchevêtrement des compétence se pose, c'est un fait qu'il faut régler. Mais un chèque-énergie, c'est aussi un transfert du Fédéral vers les Régions. Dans le même temps, on doit soutenir massivement l'isolation et investir en faveur des entreprises belges du secteur.

"J'attends des ministres de l'Emploi de ce pays une conférence interministérielle en mode "plan de bataille"."

Pour cela, ne faudra-t-il pas un plan de formation rapide de la jeunesse?

On a proposé des incitants pour les formations, mais on attend des réformes structurelles de Madame Morreale (ministre PS de l'Emploi en Wallonie, NDLR) et du Forem. Pour le moment on est sur notre faim en matière d'emploi au Fédéral comme à la Région. Le PS a 100% des leviers de l'emploi. J'attends des ministres de l'Emploi de ce pays une conférence interministérielle en mode "plan de bataille".

Ce prêt fédéral de 1,2 milliard à la Wallonie, suffisant?

Alexander De Croo a parfaitement joué son rôle, c'est une bonne décision.

Et une nouvelle dépendance de la Wallonie vis-à-vis du Fédéral?

La difficulté des francophones dans ce pays n'est pas due à ce prêt qui démontre que la Belgique, ça fonctionne. Le problème? La dette et le déficit mettent les francophones dans une position où ils risquent de ne plus être maîtres de leur destin. S'ils veulent encore jouer un rôle moteur, ils doivent régler la question budgétaire. Il n'y a pas que le MR dans les gouvernements, je lance un appel aux partenaires. La priorité, ce n'est pas de nouveaux brols institutionnels, mais l'emploi et la question budgétaire. Je ne plaide pas pour des trajectoires intenables, mais je dis à la gauche que l'argent gratuit n'existe pas. L'annulation des dettes, la dette perpétuelle, tout cela n'arrivera pas. Les francophones ne doivent pas s'accrocher à des leurres.

Les francophones ne restent-ils pas dans l'incantatoire depuis des mois?

Je ne suis pas dans l'incantatoire. Il faut mettre de l'ordre dans les finances publiques et nous avons identifié des capacités de réduire la voilure du paysage politique et du poids administratif. Exemple avec le tourisme. On a le commissariat général au tourisme, l'administration du tourisme, les maisons du tourisme, les offices du tourisme, les provinces font du tourisme, les communes aussi, on a les syndicats d'initiative et Wallonie-Bruxelles International. Avec tout cela, on devrait être plus visité que la Californie. On doit chercher des économies. Si on n'est pas d'accord, qu'on me propose une alternative.

Sur le covid safe ticket, vous avez été doublé par vos ministres?

On essaie de jouer là-dessus, mais le parti est uni. Je ne suis pas favorable au covid safe ticket mais ce qui a fait basculer le schéma, ce sont les 84 bourgmestres qui ont décidé de l'appliquer. Je ne pouvais pas faire comme si cela n'existait pas. Philosophiquement, j'ai toujours un problème à conditionner des libertés à un état de santé. C'est un précédent. Pedro Facon dit qu'on pourrait l'appliquer en cas de grippe, il faut arrêter le délire. Cela doit disparaître le plus vite possible.

À Bruxelles, cela risque de durer vu les chiffres de la vaccination?

Je l'ai dit, à Bruxelles cela ne marchera pas. Les populations non vaccinées sont peu touchées par un covid safe ticket dans les restaurants.

"Le plus grave n'est pas qu'Alain Maron échoue, mais qu'il n'est pas en capacité de le reconnaître. Je n'arrive pas à me dire qu'il est la personne de la situation."

Selon vous, le ministre de la Santé bruxellois Alain Maron (Ecolo) peut-il encore exercer ses fonctions sereinement?

Il a démontré qu'il n'est pas à sa place. À sa place, je considérerais que je ne suis plus en mesure d'exercer mes fonctions. Le plus grave n'est pas tant qu'il échoue car la situation est difficile, mais qu'il n'est pas en capacité de le reconnaître et de se remettre en question. Je n'arrive pas à me dire qu'il est la personne de la situation. Je crois d'ailleurs que dans son propre gouvernement, on est aussi arrivé à cette conclusion. Mais il ne faudrait pas qu'Alain Maron serve de fusible. Le gouvernement bruxellois est en cause, il ne connaît visiblement pas sa population. Les bourgmestres ont demandé l'ouverture de centres locaux de vaccination. Le ministre Maron leur a d'abord interdit et aujourd'hui, il supplie les bourgmestres d'en ouvrir. Il envoie des agents de la Cocof pour donner des vareuses du gouvernement bruxellois à des agents communaux, voilà le niveau de préoccupation d'Alain Maron. Que fait le ministre-président? La campagne de vaccination a mis au jour les défaillances du gouvernement bruxellois et les faiblesses de la Région. Celle-ci est gouvernée par la gauche depuis 15 ans et pourtant elle est la plus inégalitaire du pays. Une partie de la population est totalement déconnectée.