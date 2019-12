Georges-Louis Bouchez (MR) et Joachim Coens (CD&V) nommés informateurs

Cette annonce fait suite à deux jours de consultations de formations politique, après la demande de l'informateur Paul Magnette d'être déchargé de sa mission. Sa Majesté a rencontré Bart De Wever (N-VA) et le CD&V et Groen dans la matinée, puis a reçu dans l'après-midi les co-présidents d'Ecolo Jean-Marc Nollet et Rajae Maouane, le président du cdH, Maxime Prévot, Conner Rousseau, président sp.a, et enfin François Desmet, le nouveau président de DéFI.