Georges-Louis Bouchez: "Nous ne sommes pas d'accord, mais disposés à discuter"

Si ses négociations n'ont pas abouti, c'est en partie à cause de la note des préformateurs. Au cœur de la discorde, les projets institutionnels proposés bloquent les libéraux. Pour eux, les régionalisations proposées seraient un démantèlement de la Belgique, alors que les bleus souhaitent "plus de mise en commun de compétences et plus de coordination au niveau national".