Georges-Louis Bouchez et Joachim Coens chez le Roi ce matin

• Une bourguignonne? Les deux nouveaux présidents de parti ont tenté de remettre le PS et la N-VA autour de la table. Le fossé entre les deux plus grandes formations du pays ne semble pas s'être réduit. Le PS se plaît à parler de "grand canyon". Rudy Demotte (PS) a expliqué l'impossibilité pour son parti de gouverner avec les nationalistes flamands.

• Un arc-en-ciel? La piste de l'arc-en-ciel doit donc être explorée en profondeur. Socialistes, libéraux et écologistes du nord et du sud comptent 76 sièges sur 150 à la Chambre. Avec le CD&V, cela fait 12 sièges de plus. Mais le CD&V et l'Open Vld sont mal pris, puisqu'ils sont partenaires de la N-VA au gouvernement flamand. Et qu'avec un tel gouvernement, la représentation flamande est minoritaire.