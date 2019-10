Georges-Louis Bouchez officiellement candidat à la présidence du MR

Il arrive là où on l'attendait: sur les rangs des candidats à la succession de Charles Michel. Avec Denis Ducarme, ils sont désormais deux à briguer la présidence du MR.

Georges-Louis Bouchez annonce dans Le Soir et Sudpresse sa candidature à la présidence du MR. C'était attendu, mais le Montois de 33 ans ne l'avait pas encore officialisé.

Son projet? Georges-Louis Bouchez souhaite promouvoir un "projet de société moderne" et "porter la réflexion sur des sujets actuels et à venir, comme le défi climatique". Il se donne comme ambition d'atteindre les 30% de voix pour le MR en Wallonie et à Bruxelles.