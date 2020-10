Georges-Louis Bouchez sera encadré par un G11

Les parlementaires MR des différentes entités du pays, réunis ce lundi soir à Court-Saint-Etienne, ont décidé, au bout de plus de 4 heures de débats parfois vifs, de conserver leur confiance dans le président du parti, Georges-Louis Bouchez. Celui-ci est dans la tourmente depuis la fin de la semaine passée en raison d'un casting ministériel particulièrement contesté en interne. Il sera toutefois encadré d'un 'G11' , destiné notamment à assurer la collégialité des décisions du Mouvement réformateur.

Nous avons également convenu d'une modification de notre gouvernance et de notre communication tout en travaillant davantage avec les parlementaires pour créer une dynamique collective.

Qui fera partie du G11?

Composé de 11 'sages' du parti, cet organe décisionnel, qui agira à côté du bureau élargi, "veillera à ce qu'un débat soit mené autour des décisions", a expliqué l'ancien ministre des Pensions Daniel Bacquelaine à la sortie de la réunion. Selon le président de l'intergroupe parlementaire, Vincent De Wolf, ce comité sera composé des chefs de file gouvernementaux du parti et de ceux de l'opposition, lorsque le MR n'est pas dans la majorité; de l'administrateur-délégué du Centre Jean Gol; des Vice-présidentes Kattrin Jadin et Marie-Christine Marghem; du président de l'intergroupe parlementaire; du ministre wallon Jean-Luc-Crucke; et - à la suite d'un vote unanime pour qu'il puisse également y siéger - de Denis Ducarme.