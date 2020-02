Georges-Louis Bouchez sur la formation fédérale: "Il faudra choisir entre deux options"

L'ancien informateur et président du MR Georges-Louis Bouchez s'exprime sur la nouvelle mission qui s'ouvre avec la désignation de Koen Geens. "Certains considèrent qu'il existe encore deux chemins possibles."

Pour Georges-Louis Bouchez, il reste seulement deux options sur la table afin de former un nouveau gouvernement: une coalition avec ou sans la N-VA. "Aujourd'hui, certains considèrent qu'il existe encore deux chemins possibles. D'autres moins. Il est donc plus que temps d'entamer dès maintenant la formation d'un gouvernement fédéral, ce qui implique de choisir entre les deux options existantes. C'est le rôle de Koen Geens qui partira de la note que nous avons élaborée", a écrit le président du MR et ex-informateur dans un message diffusé sur Twitter dans la nuit de vendredi à samedi.