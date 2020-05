Georges-Louis Bouchez veut "discuter du concret" pour la formation du prochain gouvernement

"À un moment donné, on doit débattre du fond des choses et arrêter de prendre la température des uns et des autres. Si Paul Magnette et Conner Rousseau veulent prendre un peu l'air après le confinement et faire une synthèse des positions des uns et des autres, tant mieux. Mais il est temps que chacun mette ses propositions sur la table et que l'on discute du concret, de ce que l'on fait pour tel et tel secteur. Le plan de relance sera au cœur du programme du prochain gouvernement, si l'on trouve un accord sur ce point, on aura l'ossature du prochain gouvernement. Il n'y a pas lieu de distinguer les deux", a expliqué Georges-Louis Bouchez, interrogé par l'agence Belga.