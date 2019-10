Gosuin ne veut pas succéder à Maingain à la tête de DéFI

Malgré les appels du pied au sein de son parti pour assurer une transition douce suite au retrait d’Olivier Maingain, président des amarantes depuis près d’un quart de siècle, le bourgmestre d’Auderghem a déclaré ce vendredi qu’il ne se présenterait pas à la présidence de DéFI. "Je ne serai pas candidat car j'aime respecter mes propres engagements. J'avais dit en janvier dernier que je ne souhaitais pas me présenter aux élections de mai dernier . J'avais fait part de mon souhait de prendre de la distance et réfléchir à une participation à l'émergence d'un mouvement de réflexion politique", a expliqué Didier Gosuin à l’agence de presse Belga.

Alors que l’appel à candidatures s’achève ce dimanche, seul le député fédéral François De Smet est officiellement candidat au poste. Le philosophe et ancien directeur du Centre fédéral Migration (Myria) a pour ambition de fluidifier les structures et les procédures internes du parti, de resserrer les liens avec la société civile, de réinvestir l’échelon fédéral et de développer le parti amarante en Wallonie.