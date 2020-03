Grapa: un nouveau système "plus efficace"

Le nouveau système s'avère plus efficace et diminue le nombre de suspensions erronées. C'est ce qu'a affirmé la patronne du Service fédéral des pensions (SFP) ce mardi en commission de la Chambre .

Cette décision prise l'été dernier par arrêté royal a fait l'objet de vives critiques de l'opposition au Parlement (PS, Ecolo et PTB) ainsi que de réticences au CD&V, parti du gouvernement. Le principe de "transformer les facteurs en contrôleurs" reste problématique , ont affirmé plusieurs députés.

Quid des bases légales qui leur permettent de demander la carte d'identité des "grapistes"? Quid encore de l'usage des données transmises à bpost et du droit à la vie privée des bénéficiaires? Ces problèmes sont également dénoncés par les associations de défense des droits de l'homme et des aînés.

Une fraude quasi nulle

Egrénant les bases légales du dispositif, l'administratrice générale du SFP a balayé ces écueils et présenté une première évaluation du système. Résumons. Auparavant, les contrôles étaient aléatoires et reposaient sur un courrier invitant le pensionné à se signaler à la commune avant de renvoyer à l'administration un certificat de résidence. Un système jugé inégalitaire, peu lisible et obligeant des personnes âgées à se déplacer d'office à la commune. Depuis le mois d'août, visite systématique des facteurs. Après trois constats d'absence, dépôt du courrier pour visite à la commune.