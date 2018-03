Hendrik Bogaert critique la tactique budgétaire du Fédéral

On le sait depuis la mi-mars et la publication du rapport de monitoring, l'effort budgétaire que Charles Michel et son gouvernement doivent réaliser se situe entre 714 millions et 1,42 milliard d'euros. Deux pistes de travail sont donc étudiées. Une option minimaliste à 714 millions d'euros, permettant au solde structurel 2018 de l'Entité I (le Fédéral et la Sécurité sociale) de ne pas se dégrader en le maintenant au niveau de celui de 2017. L'autre option, plus ambitieuse, est chiffrée à 1,42 milliard d'euros et doit permettre au solde structurel d'être dans les clous de ce qui était prévu dans le budget initial 2018. Dans ce cas de figure, le gouvernement Michel devra dénicher 4,5 milliards d'euros.