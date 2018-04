Herman De Croo: "C'est une vie de chien"

Un demi-siècle au Parlement. A 80 ans, Herman De Croo a toujours sa place dans le jeu politique, en tant que député flamand. Pour l'Echo, il revient sur son parcours unique.

Dites: "50". 50 ans de vie parlementaire, cette semaine. Cela se fête avec tambours, trompettes et honneurs à la clé. Ladies and gentlemen, voici Herman De Croo.

Il enlève la petite veste en doudoune que son fiston Alexander lui a offert au dernier Noël. "Il a toujours peur que je prenne froid, mais là je vais avoir franchement chaud si je la garde."

Visez donc ce personnage: 80 ans, bon pied, bon œil, entré au Parlement en 1968 et toujours de la partie – six réformes de l’État plus tard. Tour à tour député, sénateur, ministre, président d’Assemblée et (aujourd’hui) député flamand, Herman De Croo est la mémoire vivante de l’activité parlementaire. Cet hyperkinétique de la politique belge promenait encore sa petite silhouette rondouillette de long en large sur les stands du Tour des Flandres. "Incroyable, le nombre de drapeaux catalans que j’y ai vu", dit-il.

Et on regarde avec lui dans le rétroviseur.

Quand vous entrez au Parlement en 1968, pensiez-vous être encore dans le coup parlementaire un demi-siècle plus tard?

"Je suis le seul sur 10.000 élus qui a 50 ans de vie parlementaire" Herman De Croo .

Non. Et il y a deux choses acquises pour moi. La première est que je suis le seul député qui a voté les six révisions de la Constitution. En Belgique politique, un seul homme a voté ces six textes, c’est moi. J’en conclus que la durabilité de la gent politique est limitée. Deuxièmement, je suis le seul sur 10.000 élus qui a 50 ans de vie parlementaire. On peut ajouter Achille Van Acker, Camille Huysmans et Frans Van Cauwelaert mais ils ont eu les "bonifications" des deux guerres. C’est-à-dire qu’ils n’ont pas siégé durant les guerres. Je suis le seul homme politique qui a siégé chaque jour durant cinquante ans. Mes trois autres collègues n’ont donc pas pu siéger, que ce soit entre 1914 et 1918 ou entre 1940 et 1945.

Quel fut le point culminant de votre activité parlementaire?

J’ai été président de la Chambre pendant huit ans. Je pense que c’est de cela que je tire le maximum de plaisir. Comme ministre, le plus passionnant a sans conteste été mes huit années aux PTT, Communication et Commerce extérieur. J’étais seul, sans les Régions ni les Communautés.

Vous avez sillonné le monde au service du pays…

"Certaines années, j’étais 250 nuits à l’étranger pour représenter la Belgique" Herman De Croo .

Durant ma présidence parlementaire, j’ai fait 27 déplacements internationaux. C’est énorme. C’est le triple de n’importe qui d’autre. En associant à chaque fois l’opposition. J’ai fait de nombreux pays africains, musulmans, j’ai été le trait d’union avec les Etats-Unis pendant la guerre d’Irak. J’ai été aux Etats-Unis mettre de l’huile dans les rouages. Je regrette ce dédain actuel pour la diplomatie parlementaire…

Mais c’est parce qu’il y a eu de l’abus lors de ces missions parlementaires!

Ah mais nous, c’était autre chose! Tout était rigoureusement préparé, consigné, on peut consulter les rapports sur chaque rencontre que nous faisions, tout est publié. Jusqu’au dernier carat.

Vous avez aussi ouvert le Parlement sur le monde extérieur.

J’y ai introduit les médias. À partir de 1999, on a eu l’émission Villa Politica, on a créé notre chaîne de télévision sans jamais intervenir dans les choix éditoriaux. On était à la disposition des demandes journalistiques sans aucune censure. Lorsque j’ai dû mettre Vincent Decroly à la porte du Parlement, ce sont nos caméras qui ont tout filmé.

Ah oui, Decroly dehors, grand moment. Il vous en a voulu?

Non, il s’est même excusé quinze jours plus tard. Mais je ne pouvais pas faire autrement, il se déshabillait en plein hémicycle et enlevait sa chemise pour se moquer du PS, et il refusait de se rhabiller. Je ne pouvais pas laisser passer ça, sinon le lendemain, j’aurais eu un tel ou un tel qui aurait fait ceci ou cela, bref, c’est la seule fois où on a fait expulser manu militari un député du Parlement. C’est un gentil garçon, je l’aime bien en fait.

D’autres débats parlementaires vous ont-ils marqué?

"On réduit la force de la représentation populaire par la rotation excessive des élus. Les gens ne connaissent pas leurs élus." Herman De Croo .

Sans hésiter: le débat sur l’euthanasie. On a vu des politiques s’exprimer sur ce qu’ils avaient vécu personnellement, c’était très fort émotionnellement. Un débat d’une grande hauteur de vue. J’ai notamment présidé une séance de 28 heures d’affilée. Un débat marathon. Parfois, les machines pour voter tombaient en panne et Verhofstadt voulait absolument nous faire voter oralement. J’ai passé du temps exceptionnel au Parlement.

Les parlementaires ne sont souvent que les presse-boutons du gouvernement…

Faux! J’ai plusieurs fois refusé que l’on révise la Constitution avec l’article 195 au cours de la même législature – ce que Verhofstadt a plusieurs fois tenté de faire. J’ai toujours considéré qu’il fallait laisser le temps et ne pas réviser la Constitution à chaud.

Vous êtes devenu ministre en 1974…

Oui, c’était déjà très jeune pour un libéral. Alexander est né en 1975 et avoir un père ministre, c’était l’exception car les ministres étaient grands-pères à l’époque. J’ai eu l’éducation, un magnifique portefeuille. Mais je me dis parfois que j’ai eu raison trop tôt.

Comment ça?

Et bien par exemple, comme ministre de l’Enseignement à l’époque, j’ai autorisé l’école pour les enfants dès deux ans et demi. Ca a été une révolution dans les rangs catholiques. J’avais même présenté ma démission en disant: si cette réforme ne passe pas, je pars. Aujourd’hui, on juge normal de mettre les enfants le plus tôt possible à l’école, alors qu’avant on considérait qu’ils devaient rester avec les mères et ne pas s’instruire trop tôt. Aujourd’hui, si Bruxelles est une ville riche avec un taux de chômage élevé chez les jeunes, c’est parce qu’une partie de la population ne sait pas suivre l’enseignement prégardien, débarque à six ans dans l’enseignement obligatoire sans aucune base ni connaissance du français ou du néerlandais, et traîne ce handicap jusqu’à 18 ans. La carrière de ces gens-là, c’est directement le chômage… À cinq ans, l’essentiel de la formation de l’esprit et du cerveau est fait.

C’est peut-être un peu radical.

"J’aime les gens et j’ai une facilité: tout le monde me connaît." Herman De Croo .

Tout le monde réagissait comme cela dans les années 1970. Avancer l’obligation scolaire, c’est la seule manière d’arrêter le handicap à l’apprentissage de certaines personnes, en général allochtones. Aujourd’hui à Anvers, je ne parle ni de Molenbeek ni de Schaerbeek, 70% des enfants qui pourraient être dans l’enseignement préprimaire sont d’origine allochtone.

D’autres exemples?

L’allongement de la carrière. Quand j’étais ministre des Pensions en 1980, j’avais dit qu’il était nécessaire de travailler jusqu’à 70 ans. On arrive aujourd’hui 50 ans plus tard… Pourtant déjà à l’époque, les statistiques et les tables de mortalité étaient claires. En 1980, les indépendants avaient 7 ans de retraite en plus que les cadres, simplement parce qu’ils restaient actifs plus longtemps, je plaidais en disant que cette activité était salutaire. Si les gens veulent travailler plus longtemps, qu’on les laisse travailler. Quand j’ai dit cela, il y a 40 ans, c’était la révolution. Les interlocuteurs sociaux voulaient me crucifier.

Avec votre longévité au Parlement, vous devez être perçu comme un dinosaure par les jeunes parlementaires…

Le grand drame du Parlement, c’est que la moyenne de durée de vie parlementaire est de 8 ans. Cela veut dire qu’un député a à peine le temps de connaître et n’a pas le temps d’être connu.

Mais c’est parce qu’on avance vers le décumul et la déprofessionnalisation du métier parlementaire!

C’est vrai. Mais je vous pose la question: si vous avez un problème de genou, vous préférez vous faire opérer par un orthopédiste novice qui n’a que quelques opérations au compteur, ou par un médecin qui a des années de pratique et excelle dans sa discipline?

Que voulez-vous dire?

Qu’on doit prendre garde à ne pas aller vers un Parlement où plus personne n’aura la mémoire des faits. On réduit la force de la représentation populaire par la rotation excessive des élus. Les gens ne connaissent pas leurs élus. L’élu ne connaît pas ses électeurs et n’a pas de contact avec eux et puis, c’est impossible d’avoir une expérience utile après trois ou quatre ans. On ne doit pas faire sa vie de la politique, il faut faire autre chose à côté – moi j’ai eu dix métiers – mais ce qui nous pend au nez, c’est d’avoir un Parlement de détaché.

Vue en plein écran Herman De Croo et son fils Alexander, aujourd'hui vice-Premier ministre. "Nous serons ensemble sur la liste communale en octobre prochain. Apparemment, on a encore besoin de moi." ©Photo News

C’est inquiétant?

Oui. Dans le temps, un enseignant qui devenait député perdait son job d’enseignant. Aujourd’hui, ce n’est plus le cas. Pareil pour un fonctionnaire ou un inspecteur des finances. Le président du Parlement flamand, Jan Peumans, était jusqu’il y a peu détaché de la direction générale de De Lijn. Le lundi matin, s’il n’est pas élu, il retourne à son bureau.

En quoi est-ce un problème?

C’est un détachement, c’est du corporatisme. On va avoir des Parlements qui seront des nids d’intérêts particuliers. Dans dix ans, je pronostique qu’un tiers des parlementaires seront des détachés, des fonctionnaires. Je ne dirais pas que ce sera de gauche ou de droite mais c’est un Parlement qui va défendre les intérêts du système et ceux des gens qui protègent ce système de rotation. Mais vous savez, jadis, s’embarquer dans une carrière politique, c’était prendre un énorme risque. On n’était sûr de rien et surtout pas de retourner après dans ses pantoufles. Donc, les gens qui ont des charges sur le dos, qui ne peuvent pas tout abandonner et être certains de rebondir après, c’est difficile pour eux. La politique, c’est un métier de chien. Je suis dehors 8 jours par semaine et si je suis là depuis 50 ans, c’est parce que je n’ai jamais pris de week-end ni de vacances depuis 1991. Et que même maintenant, le week-end de Pâques, j’ai circulé entre dix événements.

Mais qu’est-ce qui vous fait encore courir, alors, Herman De Croo?

Il faut aimer les gens. J’ai une grande facilité: tout le monde me connaît. Quand je vais sur un chantier, s’il y en a un seul qui ne me reconnaît pas, en général, c’est qu’il n’est pas Belge. Allez, j’en entends maintenant qui voudraient que les députés soient tirés au sort.

Sommes-nous tombés sur la tête? Va-t-on avoir un hôpital avec un tirage au sort des médecins? Va-t-on tirer au sort les contrôleurs fiscaux au ministère des Finances? Il faut de la connaissance, de l’expérience et de la déontologie. En 50 ans, on ne m’a jamais pris en défaut là-dessus.

Vue en plein écran Herman de Croo en compagnie de Guy Verhofstadt lors d'une conférence de presse consacrée au permis de conduire. ©BELGA

Il y a quand même une perte du prestige du parlementaire…

Logique: si la rotation est trop rapide, on ne sait même plus qui est parlementaire. On a les députés que l’on mérite, c’est le peuple qui choisit.

Avec le détachement d’administrations vers un séjour en politique et le retour à l’antériorité de sa fonction, il n’y a plus de risque mais on élimine tous ces gens comme des cadres, des indépendants ou des professions libérales. La moindre indemnité de sortie ou de réadaptation, c’est un euro de trop et tout le monde hurle.

C’est du populisme?

"On a les députés que l’on mérite, c’est le peuple qui choisit." Herman De Croo .

C’est du populisme. Et on va avoir des campagnes électorales à la Trump. On a supprimé toutes les subventions politiques possibles et maintenant, les députés sont des fonctionnaires politiques payés par l’État. L’opinion publique est en train de créer des potentialités de sous-Parlement, et je reste mesuré en disant cela. Le système est en train de s’évaporer. En interdisant tous les cumuls, on se tire aussi une balle dans le pied. Aux Pays-Bas, on ne sait même pas qui est son député. Voilà où on en est.

Êtes-vous plus ou moins libéral qu’il y a cinquante ans?

Ca n’a pas changé, je le suis tout autant. J’ai été élevé par des catholiques et des jésuites très tolérants. Linguistiquement et religieusement, je suis très tolérant.

Je suis un libre-penseur qui estime que si l’économie de marché ne sert pas au bien-être du plus grand nombre, elle n’a pas de sens. On doit accepter la sélection, on doit jouer sur un certain élitisme: c’est cela qui peut faire avancer la société. Quand je vois Thomas Piketty qui dit que les gens fortunés d’aujourd’hui sont des héritiers, je réponds qu’il déconne totalement.

Les 100 milliardaires du monde actuel sont à 95% issus de parents pauvres. Il faut laisser de l’air et de la pénétration entre les classes et les niveaux. Et donner la priorité absolue à l’enseignement.