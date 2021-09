"Hors des clous", "intenable!"...: le projet de réforme des pensions suscite de vives réactions

Le projet de réforme des pensions de la ministre Karine Lalieux (PS) est fin prêt. Introduction d'un âge de la retraite souple entre 60 et 67 ans, revalorisation de la pension minimum ou mise en place d'un bonus pension . Les propositions de la ministre suscitent de vives réactions de part et d'autres de l'échiquier politique ainsi qu'auprès des partenaires sociaux. L'Echo fait le point...

Le MR tacle la réforme

"Cette réforme est hors des clous budgétaires et elle ne correspond pas du tout aux objectifs fixés dans la coalition. On va devoir remettre tout ça sur le métier", a commenté le président des réformateurs, Georges-Louis Bouchez. "On a besoin d'une réforme structurelle. Là on est dans une série de mesures dont il faudrait reparler dans 3 ou 4 ans. Ça ne va pas".