Hors-jeu pour la campagne du gouvernement

Dans une nouvelle campagne lancée vendredi, les autorités fédérales ont encouragé les Belges à former "une équipe de 11 millions" pour vaincre le coronavirus. Signée par l’agence de communication Happiness , la campagne établit un parallèle avec le sentiment d’unicité que suscite le football chez un grand nombre de citoyens. Plusieurs spots tournés dans le stade Roi Baudouin mettent à l’honneur des citoyens qui ont contribué à la lutte contre le coronavirus : un infirmier, un pompier, une joueuse des Red Flames, une cheffe Chiro, une maman et son fils... Ensemble, ils représentent la population belge appelée à se serrer les coudes.

Mais son lancement tombe à un très mauvais moment. Les partenaires de la coalition Vivaldi ont été incapables d'afficher un front uni à l'issue du comité de concertation de vendredi. Et la sortie du ministre de la Santé Frank Vandenbroucke (s.pa) n'a évidemment rien arrangé. "Si à défaut d'une équipe de 11 millions, on avait déjà une équipe de 20 au gouvernement ce serait déjà pas mal", réagissait assez justement un citoyen ce lundi sur Twitter.

"Récupération unitariste"

Pour l’heure, la campagne est loin d’être virale. Les vidéos hébergées sur YouTube affichent peu de vues et sont encore très peu relayées sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, une recherche via l’hashtag 1équipede11millions ne donne d’ailleurs qu’un seul résultat: la vidéo publiée par Alexander De Croo. "Je suppose que l’agence comptait sur les politiques pour être des ambassadeurs. Si les ministres fédéraux avaient tous partagé la vidéo en même temps, on aurait été inondés et cela aurait certainement eu un autre impact", relève Maha Karim-Hosselet, managing partner MKKM, une agence spécialisée dans les réseaux sociaux.