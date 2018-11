Il aurait fallu des études d'environnement avant de prolonger Doel 1 et 2

Les deux associations environnementales ont saisi la Cour constitutionnelle, en lui demandant d’annuler la loi de prolongation de Doel 1 et 2 adoptée en 2015, parce que cette prolongation est intervenue sans évaluation environnementale et sans procédure associant le public. Les associations invoquaient pour soutenir leur thèse la convention d’Espoo, celle d’Aarhus ainsi que plusieurs directives européennes.

La Cour constitutionnelle s’est alors tournée vers la Cour de justice de l’Union européenne, pour qu’elle tranche la question. Et dans les conclusions qu’elle présente aujourd’hui, l’avocate générale Juliane Kokott propose à la Cour européenne de dire qu’une telle évaluation était nécessaire. Un "certain nombre d’éléments donnent à penser" que la loi de prolongation de Doel 1 et 2 a été "adoptée en méconnaissance d’une obligation du droit de l’Union de réaliser une évaluation environnementale", explique l’avocate générale. Elle conclut que les conventions d’Espoo et d’Aarhus requéraient respectivement une évaluation transfrontalière de l’impact de cette prolongation sur l’environnement, et une participation du public à cette évaluation. Une évaluation qui doit en principe intervenir avant la décision de prolongation. Un gros revers pour la ministre de l'Énergie Marie-Christine Marghem (MR) qui avait été interpellée maintes fois à la Chambre sur la question, et a estimé que cette évaluation n'était pas nécessaire.