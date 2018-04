Fin mars, le gouvernement confirmait la sortie du nucléaire à l'horizon 2025 . Reste désormais à Charles Michel et son équipe à préciser les garanties de l'approvisionnement et à assurer aux ménages l'évolution d'un tarif acceptable en matière d'énergie.

Autre point de la liste des priorités gouvernementales: l'emploi . "Nous devons continuer à être mobilisés sur l'emploi". Charles Michel salue ainsi la création d'emploi dans le privé, mais il insiste: "Il faut continuer à mettre du carburant dans le moteur économique." Que veut-il réellement? Pour garantir la stabilité de ces emplois , il faut continuer à soutenir l'économie . "Il faut permettre aux petits et moyens indépendants de développer leur activité, d'investir et de créer de l'emploi."

Il balaie d'un revers de main la critique énoncée par Jean-Claude Marcourt (PS) qui affirme qu'en disant "job, job, job", le Premier ministre confirme qu'il faut trois emplois pour s'en sortir. "C'est un propos grotesque qui ne correspond pas à la réalité des faits." Charles Michel voit dans ces propos un "mouvement de panique et de déroute" de l'opposition. Certes, il entrevoit un signal équivalent dans le chef du syndicat socialiste. "Le syndicat socialiste donne plus l'impression de faire de la politique politicienne plutôt que de défendre les intérêts des travailleurs."

"Depuis trois ans , nous avons affronté des tensions avec les partenaires sociaux. Mais les réformes décidées étaient nécessaires et les résultats sont là. Est-ce suffisant? Non! Je mesure bien que pour beaucoup de familles, le pouvoir d'achat reste compliqué; il y a l'inquiétude de décrocher un job. Nous allons continuer le travail le plus possible dans une démarche d'ouverture avec les partenaires sociaux."