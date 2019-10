"Il manquera 1,4 milliard d'euros pour les médicaments"

Le problème? Cette année-là, la facture des "fournitures pharmaceutiques" aura augmenté deux fois plus vite que celle des hôpitaux, trois fois plus vite que celle des salaires des médecins et six fois plus vite que celle des salaires des infirmiers. Et ce n'est pas seulement dû au vieillissement de la population: les médicaments sont de plus en plus onéreux, relèvent De Morgen et Het Laatste Nieuws.