Imbroglio juridique autour des taxes communales

Les communes belges pourront-elles encore recouvrer les taxes enrôlées après le 1er janvier 2020? C’est la question que se posent, non sans inquiétude, de nombreux receveurs communaux ayant appris via leur fédération qu’un changement de loi au niveau fédéral pourrait avoir des conséquences graves sur le recouvrement des taxes locales .

Personne n’avait vraisemblablement anticipé les conséquences sur l’échelon local de l’adoption par le fédéral, le 13 avril dernier, du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales. Avec ce Code du recouvrement qui entrera en vigueur le 1er janvier prochain, le gouvernement fédéral a l’ambition d’harmoniser les procédures fiscales, ce qui répond aux recommandations de la Commission d’enquête parlementaire "Panama Papers". Dès 2020, un grand nombre d’impôts fédéraux seront ainsi soumis à des règles plus sévères en matière de recouvrement, ce qui doit faciliter le travail du fisc.